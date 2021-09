Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola, grazie alle sue vicende intricate, sta continuando a riscuotere un grande successo tra il pubblico. Attualmente, va in onda dal lunedì alla domenica, su Canale 5, alle 14:10. Inoltre, c'è anche l'appuntamento del sabato sera su Rete 4.

Nelle puntate del 20 e del 21 settembre, Ildefonso parlerà del suo passato in guerra a Camino, mentre Laura testimonierà a favore di Genoveva e contro Felipe. Il commissario Mendez cercherà di convincerla a tornare sui suoi passi, ma non sembrerà avere successo.

Intanto, Bellita e José riceveranno una telegramma da Cinta.

Una vita, trama di lunedì 20 settembre: Laura testimonierà a favore di Genoveva

Nella puntata di Una vita che andrà in onda il 20 settembre, il rapporto tra Ildefonso e Camino apparirà più stabile e coeso. L'uomo le racconterà qualcosa del suo passato in guerra e la moglie apparirà molto interessata all'argomento. Vorrebbe saperne di più, in modo da poter conoscere meglio Ildefonso, ma quest'ultimo apparirà restio a fornire troppi dettagli.

Le anticipazioni rivelano che le cose non si metteranno bene per Felipe e per il commissario Mendez. I loro timori, infatti, si riveleranno fondati in quanto Laura dimostrerà di non avere alcuna intenzione di testimoniare contro Genoveva.

In tribunale affermerà di non aver mai visto la dark lady con l'arma del delitto. Però, mentirà sui comportamenti di Felipe e dichiarerà di essere stata presente durante i maltrattamenti dell'avvocato ai danni di Genoveva.

Felipe perderà la pazienza e agirà in un modo sconsiderato. Questo non farà altro che peggiorare le cose e aumentare i sospetti contro di lui.

Riuscirà a uscirne indenne? O sarà costretto a soccombere davanti alla furia di Genoveva?

Anticipazioni di Una vita di martedì 21 settembre:

Nella puntata del 21 settembre di Una vita, la farsa di Genoveva continuerà. La donna, infatti, si calerà nei panni della vittima che ha dovuto subire le angherie del marito violento. Felipe, però, passerà al contrattacco e deciderà di esporsi come testimone al suo processo.

La donna rimarrà molto sorpresa e non saprà come reagire.

Nel frattempo, dopo numerose discussioni, Bellita e José riusciranno a trovare un punto di incontro. Inoltre, un telegramma provenente da Cinta tranquillizzerà gli animi. La ragazza annuncerà di essere in partenza per un tour teatrale in Argentina. Cosa deciderà di fare Bellita? Sarà ancora intenzionata a partire?

Le anticipazioni svelano anche che il commissario Mendez cercherà di convincere Laura a testimoniare contro Genoveva. Le proporrà un accordo, ma la giovane scapperà in preda al panico.