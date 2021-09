Cosa succede nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 20-26 settembre 2021? Genoveva vince su tutti e festeggia con soddisfazione la riuscita del suo piano. Felipe, al contrario, è ormai un uomo distrutto e con la reputazione rovinata dalla perfida moglie. Per lui non c'è più alcuna possibilità di riscatto, anche se tenterà un'ultima disperata soluzione. Nel frattempo, Camino scopre il segreto di Ildefonso che le ha tenuto nascosto dal momento in cui si sono conosciuti. La sua reazione, tuttavia, sorprende il marchesino.

Anticipazioni Una vita delle nuove puntate 20-26 settembre su Canale 5

Nei nuovi episodi di Una vita, Felipe sarà smascherato da Velasco, il prezioso alleato di Genoveva. Il loro piano ha funzionato e tutte le certezze dell'avvocato crollano in un istante. A dare una svolta imprevista al processo è stata la testimonianza di Laura che, di fatto, ha scagionato Salmeron.

La domestica Laura viene allontanata dagli altri servi, inorriditi dal suo gesto. Poco importa, visto che non aveva altra scelta.

Felipe si reca in aula per il verdetto finale del processo e rimane senza fiato quando sente che Genoveva è ufficialmente assolta per la morte della sua amata Marcia. Salmeron se ne bea con i vicini.

Camino scopre che Ildefonso è sterile

Continuando con le anticipazioni di Una vita, vedremo la giovane Pasamar a confronto con il marito, desiderosa di sapere il motivo dei continui rifiuti fisici.

Messo alle strette e impossibilitato a mentire ancora, Ildefonso confessa a Camino di essere sterile a causa di un trauma subito in guerra molti anni fa.

Pasamar prova a rincuorarlo e Ildefonso tenta un approccio: Camino si ritrae spaventata, facendolo andare fuori di testa.

Felicia vicina a Marcos, episodi Una Vita 20-26 settembre 2021

Marcos è davvero interessato a Felicia e sta facendo di tutto per avere le sue attenzioni. Approfittando dell'occasione, le propone di lasciare la casa libera per Camino e Ildefonso, freschi di matrimonio.

In un primo momento Felicia rifiuta, ma la bella Pasamar convince la madre a presentarsi all'appuntamento con il suo nuovo corteggiatore. In questo modo, eviterà anche di stare da sola con Ildefonso, che ora la terrorizza.

Genoveva si presenta trionfante nel quartiere e festeggia la sua assoluzione, facendo la parte della vittima.

Felipe, nonostante la cocente delusione, non si arrende e decide di ricorrere all'appello. Ne parla con Ramon e Liberto, che non sono così convinti che possa ottenere qualcosa.

Tensioni anche tra Anabel e Soledad, che proprio non si sopportano. Le due giovani ragazze si dichiarano guerra e nessuna è disposta a perdere, costi quel che costi.