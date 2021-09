Come finisce Una vita? La soap campionessa di ascolti in onda su Canale 5 verrà trasmessa ancora per un anno abbondante, con tante nuove storie e colpi di scena. Acacias sarà rivoluzionato dall'arrivo di altri personaggi. Tra essi Gabriela, la figlia di Genoveva tenuta segreta per diversi anni. La giovane si presenterà come dolce e premurosa, ma ha in serbo una tremenda vendetta per la madre. E, cosa non da poco, si scoprirà essere l'alleata di Cayetana, sopravvissuta all'incendio che distrusse il suo appartamento.

Finale di Una vita, Genoveva muore senza perdono

Nelle ultime puntate di Una vita, Gabriela inizierà ad avvelenare lentamente Genoveva, decisa a ucciderla. I suoi piani, tuttavia, prenderanno una piega diversa.

Ad Acacias tornerà Aurelio, il terzo marito di Salmeron creduto morto. L'uomo ha deciso di porre fine alla vita della dark lady una volta per tutte.

Aurelio colpirà Genoveva in pieno petto e le sue condizioni saranno sin da subito molto gravi. Genoveva implorerà di vedere per l'ultima volta Felipe, chiedendo il suo perdono.

Alvarez Hermoso si presenterà al suo cospetto ma non accetterà le scuse dell'ex moglie. Dunque, Salmeron morirà tra atroci sofferenze sola e abbandonata da tutti.

Felipe innamorato di Dori

Dopo un lungo periodo di cure, l'avvocato riuscirà a recuperare la memoria. Accanto a lui ci sarà Dori, la sua infermiera di fiducia.

Come svelano le anticipazioni spagnole di Una vita, Felipe capirà di essersi innamorato di nuovo e così chiederà a Dori di passare il resto della sua vita con lui, proposta che verrà accettata da lei con gioia.

Cayetana è viva, finale di Una vita

Dopo la morte di Genoveva, Gabriela farà una telefonata che lascerà i telespettatori senza fiato. All'altro capo del filo si sentirà una voce ben conosciuta.

Si tratta di Cayetana, sopravvissuta all'incendio di tanti anni fa. La ricomparsa di Sotelo era nell'aria, visto che il suo corpo non fu mai ritrovato dopo quel fatidico incidente.

Si verrà così a sapere che Gabriela si è alleata con Cayetana per mettere fuori gioco Genoveva. Le due hanno organizzato tutto per poter governare senza più ostacoli Acacias.

Ricche e senza scrupoli, Cayetana e Gabriela pregusteranno il momento in cui si affacceranno alla finestra del male, pensando alla faccia dei vicini.

I fan di Una vita hanno chiesto a gran voce uno spin-off che spieghi come Cayetana sia riuscita a sopravvivere all'incendio ma, almeno per il momento, pare che non ci sia alcun episodio successivo a quello finale.

Intanto, le puntate dell'ultima stagione continueranno ad andare in onda su Canale 5 e faranno compagnia ai telespettatori per un anno.