Si ingarbugliano le trame di Una vita riguardanti le puntate in onda da sabato 11 a venerdì 17 settembre. Camino verrà respinta dal marito e questa vicenda anziché rattristarla la rincuorerà, spingendola a mettersi in contatto con Maite attraverso una lettera. Bellita, dopo aver appreso della gravidanza della figlia Cinta, si appresterà a raggiungere l'Argentina nonostante l'opposizione di José che preferirebbe lasciare spazio alla coppia. Arriva il giorno del processo a Genoveva e Cesareo sarà chiamato a testimoniare, ma la situazione prenderà una brutta piega.

Nel frattempo Marcos chiederà a Felicia di mettersi insieme.

Anticipazioni Una vita, Bellita pronta a raggiungere Cinta in Argentina

Bellita cercherà di portare Felicia dalla sua parte, onde spingere Cinta ed Emilio a interrompere la tournée e a fare ritorno ad Acacias, ma ogni suo tentativo risulterà del tutto vano. Non volendosi arrendere, la madre di Cinta prenderà la decisione di recarsi lei stessa in Argentina assieme a José e alla domestica Alodia. La donna sarà talmente determinata da dirsi disposta a partire anche da sola.

Felipe non vedrà l'ora di lasciare l'abitazione in cui si trova, per potersi stabilire nel piccolo seminterrato trovato da Liberto. Nel frattempo il perfido Velasco avrà un faccia a faccia con Laura per constatare che la donna sia ancora sua alleata.

Dopodiché l'uomo si recherà da Genoveva Salmeron e le farà una romantica dichiarazione d'amore, tuttavia incasserà un due di picche.

Determinata a portare avanti le sue intenzioni vendicative, la dark lady di Acacias, dopo aver respinto Velasco si presenterà al cospetto dell'avvocato Alvarez Hermoso vestita in maniera provocante e cercherà di sedurlo.

Lo scopo di Genoveva sarà quello di destabilizzare l'avvocato Alvarez Hermoso e quando l'uomo la respingerà, fingerà di soffrire.

Spoiler Una vita, Marcos propone a Felicia di fidanzarsi

Nelle prossime avventure di Una vita, Ildefonso avrà una pessima reazione davanti ad una battuta che Liberto farà durante una cena al locale di Felicia.

Tutto ciò non farà altro che accrescere le preoccupazioni della proprietaria del ristorante, nonché madre di Camino.

Rimasta sola con Marcos, Felicia passeggerà sul viale dei ricordi della loro gioventù, quando erano innamorati. Sarà così che Marcos approfitterà della situazione proponendo alla donna di ritornare insieme, ma Felicia si mostrerà ancora reticente.

Bellita, nel frattempo, si preparerà a raggiungere la figlia incinta in Argentina, ma José penserà che sia meglio lasciare spazio ai due giovani sposini. Mentre Ildefonso e Camino trascorreranno un piacevole pomeriggio in dolce compagnia, Antonito farà un annuncio importante.

L'annuncio di Antonito nelle prossime puntate di Una vita

Antonito annuncerà alla sua famiglia l'intenzione di candidarsi alle elezioni per il partito conservatore, ma questa sua presa di posizione non farà altro che suscitare reazioni contrastanti.

Sia Ramon che Lolita non ne saranno convinti, mentre Carmen appoggerà la scelta del giovane Palacios.

Cesareo sarà molto teso poiché sarà chiamato a testimoniare, ma Velasco riuscirà a rendere nulla la deposizione dell'uomo dato che non risulterà in grado di individuare Genoveva tra le tre donne con il viso camuffato da un velo. Proprio quando il processo sembrerà mettersi decisamente male, alla porta entrerà Laura! La domestica si presenterà dicendosi pronta a testimoniare, ma il suo ritorno preoccuperà ancora di più l'avvocato Felipe e Mendez, in quanto convinti che la domestica deporrà a favore di Velasco.

Camino, respinta dal marito, scrive a Maite

Convinto che uno dei giurati del concorso sia un cliente della pensione, Servante metterà in atto una messinscena che coinvolgerà alcuni suoi conoscenti, al fine di giocare all'allegra famigliola.

Tuttavia il cliente della pensione non sembrerà minimamente interessato a Servante e Fabiana.

Le anticipazioni di Una vita rivelano sentimenti contrastanti in Camino la quale verrà respinta dal marito. Il due di picche, però, rianimerà la ragazza che si accingerà a scrivere una lettera all'amata Maite. In seguito Camino si confiderà con Anabel, ma Marcos interromperà le chiacchiere poiché non vedrà di buon occhio il fatto che la figlia frequenti la sorella di Emilio.