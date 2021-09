Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita, e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda per tutto il mese di ottobre 2021, in prima visione assoluta, si preannunciano dense di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Camino e Ildefonso: per loro arriverà il momento della resa dei conti finale e ben presto la donna si ritroverà a fare i conti con una notizia spiazzante che la lascerà senza parole. Felipe, invece, continuerà a trovarsi in pericolo a causa del piano diabolico messo in atto dal perfido Velasco e portato avanti da Laura.

Ildefonso fa perdere le sue tracce: anticipazioni Una Vita ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita del mese di ottobre rivelano che ci sarà spazio per una terribile notizia che coinvolgerà Camino e che le cambierà radicalmente l'esistenza.

Suo marito Ildefonso, dopo aver confessato il terribile segreto che lo tormentava da tempo, farà perdere le sue tracce. L'uomo sparirà dal quartiere per diversi giorni, al punto che verranno attivati subito i soccorsi e le indagini per cercare di capire che fine abbia fatto.

La verità sarà estremamente sconcertante per Camino, la quale si ritroverà a fare i conti con una rivelazione che la lascerà inorridita.

Camino apprende la notizia della morte di Ildefonso

Pochi giorni dopo l'inizio delle ricerche, Camino verrà informata della morte di suo marito Ildefonso. Le anticipazioni di Una Vita del mese di ottobre, rivelano che l'uomo verrà ritrovato cadavere nel fiume del quartiere. Un durissimo colpo da accettare per Camino, la quale farà grande fatica ad accettare la verità.

La donna si abbandonerà sempre più a se stessa, al punto da prendere in considerazione anche l'idea di rinunciare per sempre all'eredità di Ildefonso, di cui sarebbe la legittima beneficiaria.

Giorno dopo giorno, la situazione diventerà sempre più complicata per Camino, la quale comincerà a sentire anche la mancanza della sua amata Maite.

Felipe sempre in pericolo: anticipazioni Una Vita ottobre 2021

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Una Vita in programma per il mese di ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il piano criminale di Laura nei confronti di Felipe.

Il perfido Velasco, infatti, metterà sempre più alle strette la domestica e questa volta andrà da lei con un ultimatum ben preciso: deve riuscire ad ammazzare al più presto Felipe e in questo modo sbarazzarsi dell'uomo.

Dati i pesanti e continui ricatti di Velasco, Laura non potrà tirarsi indietro e di conseguenza Felipe si ritroverà di nuovo in pericolo, proprio nel momento in cui sembrava aver iniziato a prendere confidenza con i suoi cari, compresa Genoveva, che ringrazierà per l'amore che gli sta dando, pur non ricordando nulla del loro passato.