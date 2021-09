Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla nuova vita di Felicia, la quale ritroverà il sorriso al fianco di Marcos, al punto che l'uomo prenderà in considerazione l'idea di convolare a nozze. Situazione diversa, invece, per Camino: la donna dovrà fare i conti con la terribile notizia della morte di suo marito.

Ildefonso viene ritrovato morto: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che il rapporto tra Camino e Ildefonso diventerà sempre più problematico.

La donna, infatti, dopo aver scoperto il segreto del marito accetterà di stare al suo fianco e di portare avanti questo matrimonio, nonostante non possano avere dei figli.

Eppure per Ildefonso, la rivelazione del suo segreto (che presto diventerà di dominio pubblico) sarà motivo di umiliazione e di punto in bianco, farà perdere le sue tracce.

Le trame delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che dopo la sparizione, Camino si ritroverà a fare i conti con una spiacevole notizia che le sconvolgerà l'esistenza.

Camino resta vedova e ritrova Maite

La donna, infatti, scoprirà che suo marito è morto: il cadavere di Ildefonso verrà rinvenuto nei pressi del lago di Acacias e per Camino questo sarà un vero e proprio choc.

Si ritroverà così, vedova e afflitta dai sensi di colpa nei confronti di Ildefonso ma ben presto potrà "consolarsi" con il ritorno nel quartiere di Maite, la donna di cui è follemente innamorata che fu costretta a lasciare per volere di sua madre Felicia, contraria a questa relazione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alla vita sentimentale di Felicia.

Felicia rifiuta la proposta di Marcos: anticipazioni Una Vita puntate spagnole

La donna, infatti, ritroverà il sorriso al fianco di Marcos e quest'ultimo dimostrerà di avere intenzioni serie nei confronti della donna, al punto da chiederle ufficialmente di sposarlo.

Una proposta di nozze a tutti gli effetti che, tuttavia, verrà rifiutata da Felicia.

Il motivo? La donna confesserà a Marcos di avere altri progetti legati al suo futuro, dato che intende tornare nel luogo in cui è nata e desidera invecchiare in totale e assoluta tranquillità, senza avere un uomo al suo fianco.

Un duro colpo per Marcos, che non prenderà affatto bene questa notizia: l'uomo, infatti, vivrà la situazione come un vero e proprio rifiuto da parte di Felicia e così metterà in discussione la loro relazione.

Come si evolverà la situazione? Felicia tornerà sui suoi passi e deciderà di "rimettere mano" al progetto che aveva messo a punto per la sua vecchiaia?

In attesa di scoprirlo nel corso delle prossime puntate della soap opera Una Vita, per questa stagione autunnale ci saranno dei cambi programmazione legati alla messa in onda in tv.

Le novità della programmazione autunnale di Una Vita

Dal 18 settembre, ad esempio, saranno sospese le puntate in prima serata su Rete 4: le puntate della soap iberica andranno in onda soltanto nel daytime di Canale 5 e questa sarà la collocazione per tutta la stagione televisiva 2021/2022.

Novità anche per quanto riguarda il palinsesto della domenica pomeriggio, dove il 18 e 25 settembre, non ci sarà spazio per le puntate inedite di Beautiful e Una Vita.

Le due soap di Canale 5 saranno sostituite da Amici 21 che, eccezionalmente per due settimane, occuperà la fascia della domenica pomeriggio sfidando così la nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier.