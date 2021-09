Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Felicia, la quale ritroverà il sorriso con Marcos e addirittura deciderà di convolare a nozze. Spazio anche alle vicende di Camino, la quale dopo la morte del marito, riprenderà in mano le redini del suo rapporto con l'amata Maite.

Felicia e Marcos innamorati: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate spagnole di Una vita, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate a Felicia.

La donna riuscirà a ritrovare l'amore grazie a Marcos, l'uomo che le farà battere di nuovo il cuore, facendole vivere emozioni e sentimenti che credeva fossero ormai sopite.

Ad un certo punto, però, Marcos dimostrerà di voler fare sul serio con Felicia, al punto da chiederle ufficialmente di diventare sua moglie.

La reazione della donna, però, non sarà delle migliori e confesserà a Marcos quello che è il suo progetto in vista dell'avvicinarsi della vecchiaia.

Il matrimonio segreto di Felicia

Le trame spagnole della soap opera di Canale 5, infatti, rivelano che Felicia ammetterà di voler tornare nel suo quartiere natale e di voler trascorrere da sola l'ultima fase della sua vita.

L'uomo ci resterà male nel momento in cui scoprirà la presa di posizione della sua amata ma, fortunatamente, le cose cambieranno.

Le anticipazioni di Una vita, infatti, rivelano che Felicia si lascerà convincere dal suo amato e, alla fine accetterà di convolare a nozze con Marcos.

Tuttavia, il fatidico momento del matrimonio non verrà mostrato ai telespettatori, dato che i due diventeranno ufficialmente marito e moglie in segreto, durante un viaggio che decideranno di fare insieme, tornando nel loro paese natale.

Camino ritrova Maite e vuole lasciare Acacias: anticipazioni spagnole Una vita

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame spagnole della soap opera Mediaset rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Camino.

Dopo la morte del marito Ildefonso, che deciderà di suicidarsi e farla finita, Camino ricucirà il suo rapporto con Maite, la quale riapparirà ad Acacias dopo un periodo di assenza.

Maite sarà al suo fianco e la aiuterà a ritrovare la serenità dopo il tremendo lutto che ha dovuto affrontare. Tra le due si riaccenderà di nuovo la passione, al punto che Camino si renderà conto che è lei la persona della sua vita.

Per questo motivo, le trame di Una vita, rivelano che Camino maturerà la decisione di abbandonare Acacias e di trasferirsi a Parigi con la sua amata Maite, per iniziare insieme un nuovo percorso, lontane da tutto e tutti. Il progetto delle due donne, questa volta, andrà in porto? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.

Le ultime novità della programmazione di Una vita

Intanto, per tutti i fan della serie, ci sono delle importanti novità legate alla messa in onda televisiva.

Per tutto il mese di settembre, la soap tornerà in onda anche di sabato pomeriggio.

In un primo momento la messa in onda non era prevista, complice il ritorno di Amici 21 condotto da Maria De Filippi. Mediaset, però, ha scelto di modificare la programmazione e di trasmettere il talent show di domenica.

Ecco allora che spetterà a Beautiful, Una vita e Love is in the air andare ad occupare la fascia oraria che va dalle 13:40 alle 16:30 circa. Di conseguenza, della soap iberica, saranno trasmessi due episodi di fila e non uno come accade nel daytime quotidiano. Da ottobre, invece, il sabato pomeriggio tornerà nelle mani di Amici.