Tantissime le novità nelle nuove puntate di Una vita, le anticipazioni vedono protagonista Felipe alle prese con una misteriosa infermiera. Tutto inizierà dopo che Laura lo aggredirà per ordine di Velasco con la chiara intenzione di ucciderlo. Per fortuna ciò non si verificherà, ma l'avvocato si procurerà una ferita molto profonda alla testa che renderà necessario un intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute saranno gravissime e Genoveva si precipiterà al suo capezzale disperata. I medici la informeranno del fatto che Felipe ha perso la memoria.

Per Salmeron sarà una notizia bellissima, visto che verranno nascoste nell'oblio tutte le sue malefatte. Con le sue abili doti seduttive, riuscirà a farlo innamorare di nuovo, tanto da progettare insieme una luna di miele che, tuttavia si rivelerà un incubo.

Anticipazioni Una vita, Genoveva in carcere dopo il rapimento in luna di miele

Santiago e Laura si metteranno d'accordo per sequestrate Felipe e Genoveva in luna di miele. Li tortureranno fino allo sfinimento, con l'obiettivo di far confessare a Salmeron l'omicidio di Marcia. La dark lady, vedendo le sofferenze di Felipe, si sacrificherà ammettendo le sue colpe. Ne conseguirà che Genoveva finirà in carcere, allontanata dallo stesso Alvarez Hermoso, che scoprirà così la sua vera natura.

Dietro le sbarre, Salmeron non smetterà di tramare la sua vendetta e cercherà un modo per ritrovare la libertà.

Felipe cavia di un esperimento scientifico

Dopo questi eventi, ci sarà un salto temporale ad Acacias. Genoveva sarà di nuovo libera e tornerà nel quartierino in compagnia di Aurelio, il suo nuovo marito. Felipe sarà ancora amnesico, anche se qualche flashback lo sorprenderà in diverse occasioni.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che l'avvocato farà la conoscenza di Dori, un'infermiera intenzionata ad aiutarlo a recuperare la memoria. I due, con il passare del tempo, si accorgeranno di provare dei forti sentimenti. Felipe verrà però a sapere che Dori lo ha ingannato, usandolo a sua insaputa come cavia per un importante esperimento scientifico.

La delusione e l'amarezza saranno tante.

La morte di Genoveva nel finale di Una vita

Dori e Felipe si separeranno per un lungo periodo di tempo, ma Alvarez Hermoso non riuscirà a dimenticarla. Sarà così che, grazie a una lettera, i due si riconcilieranno e progetteranno un futuro insieme. Forse, per Felipe è arrivato davvero il momento di vivere una storia d'amore serena al fianco di una donna che lo ama senza riserve. Genoveva invece farà una brutta fine per colpa di sua figlia Gabriela, tornata nel quartierino per vendicarsi. Questa volta, Salmeron non riuscirà a fuggire dal destino avverso. A porre fine alla sua vita sarà Aurelio, da tutti creduto morto.