Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita. Le anticipazioni spagnole riguardanti il gran finale di stagione, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che non passeranno affatto inosservati. Occhi puntati in primis su una tremenda esplosione che si verificherà in quartiere e che avrà delle conseguenza devastanti. Successivamente ci sarà un salto temporale nel racconto delle vicende dei protagonisti di Acacias e il pubblico si ritroverà a fare i conti con un Felipe decisamente diverso.

Un'esplosione distrugge Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che ci sarà una violenta esplosione che distruggerà gran parte del quartiere.

Una bomba verrà fatta esplodere in piazza, in un momento in cui ci sarà tantissima gente presente e di conseguenza finirà per creare una vera e propria strage.

Tra le persone che resteranno coinvolte in questa esplosione anche Carmen e il figliastro Antonito: per loro non ci sarà nulla da fare e moriranno subito dopo lo scoppio di questa bomba. Un duro colpo per Ramon che, nel giro di pochi minuti, si ritroverà la vita completamente distrutta.

Nuovo salto temporale di cinque anni

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole del finale di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per un salto temporale di ben 5 anni. La narrazione, quindi, farà questo salto avanti e porterà alla scoperta di un bel po' di novità e cambiamenti che riguarderanno tutti gli abitanti di Acacias, in particolar modo Felipe.

In seguito all'attentato, Felipe mostrerà ancora i segni di quello che è successo: non solo farà fatica a camminare, ma sarà soggetto anche a repentini sbalzi di umore che lo renderanno particolarmente nervoso ed irascibile.

Una situazione che finirà per allarmare e preoccupare il suo amico Ramon, il quale si renderà conto che Felipe ha bisogno di una persona che si prenda cura di lui e che lo assista in questa fase delicata.

Felipe viene truffato da Fatima: anticipazioni spagnole Una Vita

Così Ramon riuscirà a trovare Fatima, una infermiera personale che possa prendersi cura dell'avvocato e accudirlo. Tuttavia Felipe non si fiderà affatto della donna e fin dal primo momento ammetterà di non sentirsi tranquillo con lei.

Le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che, effettivamente, Felipe dimostrerà di avere ragione: una mattina, al suo risveglio, l'avvocato troverà la sua casa svaligiata.

Fatima ha messo a segno il suo colpo: ha portato via gli oggetti preziosi che appartenevano all'avvocato di Acacias e si è data alla fuga, truffandolo miseramente.