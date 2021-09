Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle nuove vicende della coppia Camino-Ildefonso. Il matrimonio tra i due continuerà a fare acqua da tutte le parti e, come se non bastasse, arriverà ad avere un esito a dir poco tragico mentre Camino ritroverà di nuovo la sua amante Maite.

Ildefonso si sente umiliato e sparisce da Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Ildefonso si sentirà umiliato nel momento in cui tutto il quartiere sarà a conoscenza del suo segreto.

L'uomo è impotente e questo non gli permette di avere dei rapporti intimi con sua moglie e non può neppure progettare di avere un bambino con lei.

Un duro colpo per la coppia, anche se Camino proverà in tutti i modi a tranquillizzare il suo uomo, confermandogli di fatto che vuole stare al suo fianco.

L'umiliazione per Ildefonso, però, è troppa, al punto che l'uomo farà perdere le sue tracce per diversi giorni. Nessuno saprà che fine ha fatto e così partiranno le ricerche, con la speranza che non sia accaduto qualcosa di brutto.

Camino viene informata della morte di Ildefonso

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che dopo diversi giorni di attente ricerche, arriverà una notizia nefasta che sconvolgerà per sempre la vita di Camino.

La donna, infatti, verrà informata del ritrovamento del corpo di suo marito: Ildefonso è annegato all'interno del fiume e i soccorsi non hanno potuto fare altro che attestare la sua morte.

Un durissimo colpo per Camino che vivrà dei momenti di grande dolore e depressione, al punto da sentirsi in parte colpevole della terribile fine toccata a suo marito.

Camino trascorrerà così tutte le sue giornate in casa, piangendo disperata per quanto è accaduto al punto da far preoccupare moltissimo sua madre.

Camino ritrova la passione con Maite: anticipazioni spagnole Una Vita

Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che sarà proprio Felicia a prendere in mano le redini della situazione.

La donna, infatti, deciderà di contattare Maite (che nel frattempo si trova a Parigi) e la metterà al corrente della terribile disgrazia che è successa ad Ildefonso.

La reazione di Maite non si farà attendere: la donna tornerà subito ad Acacias e correrà dalla sua amata Camino per rassicurarla e tranquillizzarla.

Camino e Maite si lasceranno andare subito alla passione: le due donne, che non hanno mai smesso di amarsi, si scambieranno un bacio passionale, che sembrerà riaccendere i sentimenti mai sopiti.