Grandi colpi di scena in arrivo per tutti gli appassionati della soap opera Una vita. Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Laura nei confronti di Velasco. Felicia, invece, deciderà di dare una svolta significativa alla sua vita e dopo aver ritrovato l'amore, deciderà di mettere in vendita il suo ristorante.

Laura ricattata da Velasco: le trame spagnole di Una Vita

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate spagnole di Una Vita, rivelano che Velasco deciderà di ricattare Laura, affidandole l'ingrato compito di uccidere Felipe.

Un piano crudele e folle che, in un primo momento farà storcere il naso alla domestica, la quale però sarà costretta ad accettare i ricatti di Velasco.

L'avvocato, infatti, tirerà in ballo anche la sorella di Laura e per questo motivo la domestica non ci penserà su due volte a procedere con il piano che mirerà alla distruzione di Felipe.

Genoveva si vendica di Velasco

Il marito di Genoveva verrà avvelenato dalla domestica e le sue condizioni di salute appariranno molto gravi: per fortuna, però, nonostante tutto riuscirà a salvarsi e non morirà.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che col passare dei giorni, Velasco diventerà sempre più aggressivo nei confronti di Genoveva, soprattutto quando scoprirà che la dark lady di Acacias vuole "farlo fuori".

Genoveva, infatti, comincerà ad avvelenare Velasco con lo scopo ben preciso di eliminarlo e portarlo alla morte ma l'uomo riuscirà a scoprire le malefatte della donna.

L'avvocato Velasco viene ucciso

Di conseguenza, ci sarà uno scontro acceso tra l'avvocato e Genoveva: Velasco proverà ad uccidere la dark lady, la quale verrà salvata in tempo dall'arrivo di Laura.

La domestica, senza pensarci su due volte, deciderà di uccidere il perfido avvocato che la tiene sotto scacco e lo farà fuori con un colpo di arma da fuoco, che si rivelerà fatale per la vita dell'uomo.

E poi ancora le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per una serie di novità che riguardano Felicia.

Felicia vende il suo ristorante: anticipazioni spagnole Una Vita

La donna, infatti, riuscirà a ritrovare il sorriso e la felicità al fianco di Marcos, col quale deciderà di costruire qualcosa di serio e duraturo.

Così, forte dell'amore che prova nei confronti di Marcos, Felicia si renderà conto che è giunto il momento di cambiare vita e deciderà di mettere in vendita il suo amato ristorante.

Dato che i suoi figli hanno intrapreso strade differenti, Felicia capirà che non può più andare avanti da sola e così cederà definitivamente la sua attività ad una nuova famiglia che arriverà ad Acacias.