Nuovo appuntamento serale con Una vita sabato 11 settembre su Rete 4. A partire dalle 21:20 circa, i telespettatori vedranno come Genoveva cercherà di destabilizzare Felipe cercando di sedurlo. Un tentativo che non andrà a buon fine e a seguito del quale, Salmeron fingerà di soffrire per il suo rifiuto. Nel frattempo Velasco dichiarerà i suoi sentimenti proprio a Genoveva, mentre Cesareo sarà sempre più nervoso in vista del processo.

Una vita, spoiler 11 settembre: Velasco si dichiara a Genoveva

Le trame di Una vita di faranno sempre più avvincenti soprattutto ora che si avvicinerà l'inizio del processo per l'omicidio di Marcia.

Unica imputata la perfida Genoveva Salmeron che, con l'aiuto di Velasco, cercherà un modo per farla franca ancora una volta. L'avvocato, stando alle anticipazioni, incontrerà Laura per assicurarsi che la domestica rispetto iI patto. In seguito si recherà da Genoveva sempre con lo stesso scopo. Velasco inoltre, approfitterà dell'incontro con la sua assistita, per dichiararle i suoi sentimenti. Genoveva non gli risponderà e prenderà tempo. Nel frattempo, in occasione di una cena nel ristorante di Felicia, Ildefonso reagirà male ad una battuta di Liberto sul suo matrimonio con Camino.

Genoveva in abiti succinti tenta di sedurre Felpe, lui la respinge

In Una vita, Felicia comincerà a sospettare che il matrimonio della figlia non sia tutto rose e fiori come vuole farle credere Camino.

Bellita invece, continuerà a dire di essere disposta a partire anche da sola per l'Argentina pur di stare accanto a Cinta. José, invece, vorrà lasciare che i neo sposi i se la cavino da soli e non avrà intenzione di lasciare Acacias. Dopo aver ascoltato la dichiarazione d'amore di Velasco, Genoveva si presenterà a casa di Felipe in abiti succinti con l'intenzione di sedurlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salmeron vorrà destabilizzare il marito il quale la rifiuterà. Genoveva si mostrerà sofferente per il rifiuto del marito, ma sembrerà tutto far parte del suo piano di vendetta.

Anticipazioni Una vita: Cesareo sempre più nervoso in vista del processo

Nulla da fare quindi per Genoveva. Felipe non ne vorrà più sapere di lei. Nel corso dell'appuntamento serale dell'11 settembre, le domestiche si contenderanno l'onore di essere la figlia di Servante e Fabiana.

I due infatti, per poter partecipare al concorso delle pensioni, non solo dovranno essere sposati, ma dovranno far credere di avere un figlio insieme. Visto che molte delle ragazze della soffitta si proporranno per questo ruolo, verrà organizzato un sorteggio per dirimere la questione. Si avvicinerà intanto il giorno in cui Cesareo dovrà testimoniare al processo contro Genoveva. Il guardiano sarà sempre più nervoso. Marcos invece, vorrà dichiararsi a Felicia e riserverà l'intero ristorante per poter stare solo con lei. Felicia darà una chance a Marcos? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Una vita.