Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita che prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5. I retroscena che arrivano dalle puntate spagnole, che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità che non passeranno inosservate e che terranno gli spettatori col fiato sospeso. Tra questi va segnalato un nuovo salto temporale che si verificherà ad Acacias dopo una tremenda tragedia che causerà dolore, morte e distruzione.

Retroscena Una Vita puntate spagnole: l'esplosione che distrugge Acacias

Nel dettaglio, le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che ci sarà un vero e proprio caos nel momento in cui si verificherà una tremenda esplosione in quartiere, la quale causerà morte e dolore.

Qualcuno posizionerà una bomba nella piazza di Acacias, proprio nel momento in cui ci sarà il massimo della gente presente.

L'effetto finale di questa situazione sarà a dir poco nefasta: l'esplosione avrà delle conseguenze terribili e causerà diversi feriti ma anche diversi morti.

La morte di Carmen e suo figlio Antonito

In particolar modo, i retroscena legati alle nuove puntate della soap opera Una Vita, rivelano che ad avere la peggio sarà Carmen, la quale morirà dopo l'esplosione insieme a suo figlio Antonito.

Un durissimo colpo per Ramon che, nel giro di pochi secondi, vedrà rivoluzionata tutta la sua vita: l'uomo, infatti, si ritroverà a fare i conti con questo tremendo lutto che non sarà per niente facile da accettare e che lo porterà ad avere dei problemi anche futuri.

In questa esplosione sarà coinvolto anche Felipe: fortunatamente, però, l'avvocato non avrà la peggio anche se resterà profondamente scosso da questo episodio che lo segnerà per sempre.

Nuovo salto temporale nella soap Una Vita

Sta di fatto che, dopo questo terribile episodio che sconvolgerà per sempre la tranquillità degli abitanti di Acacias, ci sarà un nuovo salto temporale di cinque anni.

Stando ai retroscena che arrivano dalle puntate spagnole di Una Vita, i telespettatori si ritroveranno a fare i conti con quella che è la situazione a distanza di ben cinque anni da quella terribile esplosione che ha messo in ginocchio il quartiere.

Molte cose appariranno così diverse, anche se Felipe continuerà ad essere tormentato da questa situazione.

L'avvocato, a distanza di anni da quello che è successo, dimostrerà di non essersi ancora ripreso del tutto.

Felipe si ritrova vittima di una truffatrice: retroscena Una Vita puntate spagnole

Per lui sarà fondamentale la presenza al suo fianco di una nuova infermiera che dovrà prendersi cura di lui e del suo stato di salute.

Eppure, non andrà proprio tutto nel verso giusto, dato che ben presto si scoprirà che questa persona che sta accudendo Felipe, in realtà è una vera e propria truffatrice.

Dopo aver messo a segno un furto nell'abitazione dell'avvocato, la donna sparirà per sempre da Acacias, facendo perdere le sue tracce.