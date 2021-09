Grandi novità saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, che saranno visibili nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti direttamente dalla Spagna narrano che Liberto Mendez non appoggerà la decisione di Genoveva Salmeron di tornare insieme a Felipe Alvarez Hermoso, colpito da amnesia dopo l'avvelenamento.

Una vita: Felipe perde la memoria dopo l'avvelenamento

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, annunciano che Genoveva (Clara Garrido) approfitterà dell'amnesia di Felipe per riconquistarlo.

Tutto inizierà quando Velasco pregherà Laura di uccidere Alvarez Hermoso, minacciandola di far del male a Lorenza, la sorella invalida ricoverata in una struttura ospedaliera, se non adempirà ai suoi ordini. La domestica, a questo punto, sarà costretta a eseguire il volere di Javier e così aggiungerà del veleno in un bicchiere d'acqua destinato a Felipe.

Il piano non avrà l'esito sperato, visto che Laura sarà in preda ad alcuni rimorsi di coscienza quando vedrà l'avvocato ferito alla testa, dopo essere svenuto per colpa del veleno. Felipe andrà in coma, ma quando si risveglierà dimostrerà di aver perso la memoria, di conseguenza non si ricorderà di essere il marito di Genoveva e della morte di Marcia.

Genoveva si riavvicina ad Alvarez Hermoso, Liberto si oppone

Nelle prossime puntate di Una vita, Felipe crederà che Ramon sia il responsabile della morte di sua moglie Celia, tanto da iniziare nuovamente a fargli la guerra. Genoveva invece, per il momento, lo terrà all'oscuro del loro legame matrimoniale, ma proverà a riavvicinarsi a lui.

Vista la situazione, Liberto le suggerirà di allontanarsi da Alvarez Hermoso, visto che prima o poi recupererò la memoria e si ricorderà del processo a suo carico per la morte di Marcia. Anche i residenti di Acacias non vedranno di buon occhio il possibile ritorno di fiamma tra l'avvocato e Salmeron, la quale risponderà a muso duro di essere la moglie legittima.

Fabiana prova a far ricordare Marcia all'avvocato

Fabiana deciderà di andare a trovare Felipe in ospedale, portandogli la torta che Marcia era solita preparargli. A tal proposito, la proprietaria della pensione chiederà ad Alvarez Hermoso se si ricorda di Sampaio, ma purtroppo nella mente di Felipe ci sarà il vuoto totale.

La conversazione verrà interrotta dall'arrivo improvviso di Genoveva, che farà in modo che Fabiana ritorni a casa dopo aver capito le sue reali intenzioni. Inoltre la dark lady organizzerà un piano per evitare che qualcun'altro vada a trovare l'avvocato in clinica, così deciderà di trascorrere qualche settimana in un centro benessere con il marito.