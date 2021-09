In Una vita le prossime puntate vedranno il ritorno di Maite ad Acacias. Tutto succederà dopo la tragica morte di Ildefonso. Camino sarà disperata dopo il suicidio del marito e si sentirà in colpa per quanto accaduto. Sarà Felicia a invitare Maite a fare ritorno nel quartiere per stare vicino a Camino e sarà così che la pittrice busserà alla porta della giovane Pasamar lasciandola a bocca aperta.

Ildefonso non regge alla vergogna e di suicida

In Una vita le prossime puntate saranno ricche di accadimenti. In primis i telespettatori vedranno che Ildefonso non reggerà alla vergogna, dopo che Anabel rivelerà in pubblico il suo segreto.

Tutta Acacias infatti scoprirà che il marchesino sarà impotente e questa notizia creerà scandalo nel quartiere. Ildefonso verrà pure ripudiato dall'adorato nonno che non solo gli volterà le spalle, ma arriverà pure a schiaffeggiarlo. Camino invece, cercherà in tutti i modi di stare vicino a Ildefonso ma i suoi sforzi saranno vani. Ildefonso infatti sparirà nel nulla e poco dopo verrà trovato morto nelle acque del fiume. Sarà chiaro a tutti che il marito di Camino si sarà tolto la vita.

Maite si presenta alla porta di Camino

Per Camino sarà un momento terribile e non sembrerà darsi pace per la morte del giovane Cortes. La sua disperazione sarà tale, che arriverà a discutere pesantemente con Felicia.

Quest'ultima intanto, deciderà di vendere il ristorante e lasciare Acacias ma prima di farlo, si metterà in contatto proprio con Maite. Sarà grazie a Felicia che la pittrice parigina deciderà di fare ritorno nel quartiere per stare accanto a Camino. Un risvolto inaspettato dunque, che vedrà la stessa Camino senza parole quando aprirà la porta di casa e si ritroverà dinnanzi Maite.

Camino al settimo cielo per il ritorno di Maite ad Acacias

Le due donne finalmente si ritroveranno ma, dal giorno in cui Maite partì per Parigi, le cose saranno radicalmente cambiate nel quartiere. I vicini di Acacias rimarranno stupiti nel rivedere la pittrice, ben sapendo la storia pregressa tra lei e Camino. Maite farà la conoscenza anche di Anabel, la nuova amica di Camino.

Nonostante tutti gli accadimenti, non sarà affatto cambiato il sentimento tra le due donne. Maite e Camino saranno felicissime di essersi finalmente rincontrate e, solo con il prosieguo delle puntate, i fan della soap Tv iberica scopriranno il destino di questa coppia. Felicia intanto, oltre ad aver venduto la sua attività, prenderà una importante decisione riguardo alla proposta di matrimonio di Marcos.

In attesa di scoprire come si evolverà questa story line, si ricorda che Una vita va in onda, su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle 14:10.