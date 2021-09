In Una vita tra qualche settimana, i telespettatori si domanderanno come abbia fatto Felipe a dimenticarsi di Marcia. Dopo essersi risvegliato dal coma, l'avvocato non ricorderà nulla dei suoi ultimi dieci anni di vita. Fabiana vorrà ricordargli il suo amore per Marcia, ma Genoveva cercherà di impedirglielo.

Felipe perde la memoria e non si ricorda di Marcia

In Una vita, le cose per Felipe si complicheranno nel momento in cui si risveglierà dal coma. Alvarez Hermozo non avrà ricordi degli ultimi dieci anni di vita e non riconoscerà Genoveva. Inoltre, non avrà memoria nemmeno di Marcia e di tutto quello che sarà accaduto, ivi compresa la sua morte.

Genoveva cercherà di sfruttare la temporanea amnesia a suo vantaggio, nella speranza di poter riconquistare Felipe. Un atteggiamento quello della dark lady, che non piacerà agli altri residenti di Acacias.

In Una vita, Fabiana cerca di far recuperare la memoria a Felipe

Nel corso delle prossime settimane, nella soap Tv ambientata ad Acacias, Liberto ricorderà a Genoveva che, visto quanto è accaduto al processo, sarebbe meglio che lei stia lontana da Felipe. Liberto le ricorderà che l'amnesia dell'uomo sarà solo temporanea e che prima o poi recupererà la memoria. Genoveva non avrà nessuna intenzione di seguire il consiglio di Liberto ed anzi, lo affronterà a muso duro, mettendo in chiaro che lei è la legittima moglie di Felipe e pertanto sta a lei decidere come comportarsi.

Con il prosieguo delle puntate, sarà Fabiana a prendere un'iniziativa per cercare di smuovere i ricordi dell'avvocato.

Genoveva vuole allontanare Felipe da Fabiana

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Fabiana userà uno stratagemma per far sì che Felipe si ricordi di Marcia. La donna di presenterà in ospedale portando a Alvarez Hermozo la torta che Marcia era solita preparargli.

Inoltre, Fabiana gli chiederà più volte se abbia ricordi di Sampaio ma i suoi tentativi risulteranno vani. Durante il loro colloquio, arriverà Genoveva la quale intuirà subito le intenzioni di Fabiana e farà in modo di farla andare via. La dark lady non avrà nessuna intenzione di permettere a Fabiana o a chiunque altro di parlare di Marcia a Felipe.

Pertanto, per evitare che ciò accada, Genoveva penserà di portare Felipe lontano da Acacias per qualche settimana. Scorrendo le anticipazioni, Salmeron deciderà di portare il marito presso un centro benessere. Riuscirà con questo escamotage ad impedire che Felipe venga a sapere del suo passato con Marcia? Per scoprirlo bisognerà seguire con attenzione le prossime puntate di Una vita. La soap Tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.