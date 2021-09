Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere dal 4 al 10 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Genoveva licenzierà Laura Alonso. Felipe Alvarez Hermoso, invece, finirà in ospedale dopo essere stato avvelenato.

Anticipazioni Una vita puntate da lunedì 4 a domenica 10 ottobre

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda da lunedì 4 a domenica 10 ottobre in televisione raccontano che Servante e Fabiana scopriranno che non hanno vinto il concorso delle pensioni, ma bensì il premio per la famiglia più simpatica.

Velasco, invece, avrà uno scontro con Laura in quanto teme che abbia tradito lui e Genoveva. Un battibecco che sarà spiato dalla darklady. Mendez, intanto, metterà al corrente Felipe di aver offerto alla domestica un'alleanza per farle cambiare la sua deposizione. Felicia accuserà un malore dopo essere stata cacciata di casa dalla figlia Camino durante una lite.

José Miguel, invece, suggerirà a Bellita di creare delle nuove canzoni a causa del suo repertorio vecchio. Felipe avvicinerà Laura per convincerla a testimoniare il vero, dopo aver scoperto che Mendez è stato trasferito temporaneamente in un altro commissariato. Infine, l'avvocato comunicherà a Ramon e Liberto di voler lasciare Acacias 38.

Genoveva licenzia Laura

Nelle puntate 4-10 ottobre di Una vita, Ildefonso si rinchiuderà in casa per la vergogna dopo aver litigato furiosamente con Camino, rea di aver raccontato i loro problemi di intimità ad Anabel. Marcos, invece, convincerà Felicia a rimanere a casa sua dopo essere stata colpita da un malore.

Anabel chiederà perdono a Camino, se quest'ultima non avesse nessuna intenzione di fare ciò.

Marcos e Felicia, intanto, finiranno per baciarsi, mentre Ramon e Antonito continueranno a litigare per le loro diverse idee politiche. Bellita, invece, troverà un'idea originale per rendere la canzone più moderna.

Felipe racconterà a Liberto e Ramon di voler partire per Cuba per convincere Santiago a raccontargli tutta la verità sulla morte di Marcia.

Velasco, intanto, confesserà a Genoveva che Laura sta tramando alle loro spalle. Per questo motivo, la domestica verrà licenziata dal suo posto di lavoro.

Felipe entra in coma dopo essere stato avvelenato da Laura

Più tardi, Velasco commissionerà a Laura l'uccisione di Felipe. Ed ecco che l'Alvarez Hermoso cadrà a terra privo di sensi dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua avvelenato da parte di Laura.

Felicia proporrà alla figlia l'annullamento delle nozze con il marchesino, che scomparirà nel nulla. Una lontananza che getterà nella disperazione Camino.

Infine Laura scoprirà che Felipe è entrato in coma, mentre Ramon e Liberto saranno sorpresi di vederla prendersi cura di lui in un letto d'ospedale.