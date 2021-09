Gli spoiler della famosa soap opera spagnola 'Una vita' sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 6 al 10 settembre, Camino sarà colma di gioia per aver ricevuto una lettera da Maite e non riuscirà a nascondere la felicità, tantomeno a sua madre Felicia. Nel frattempo, Felipe cercherà di cambiare strategia nei confronti di Genoveva e si mostrerà assai compiacente, ma la donna si accorgerà subito dell'inganno. Successivamente il commissario Mendez avviserà Felipe che, ben presto, Genoveva dovrà affrontare il processo per l'omicidio di Marcia.

Anticipazioni Una Vita: Camino riceve una lettera da parte di Maite

Nelle prossime puntate di Una Vita, Camino sarà molto felice per aver ricevuto una lettera da parte di Maite e il suo umore positivo verrà subito notato da Felicia. Quest'ultima sarà convinta che l'allegria di sua figlia sia dovuta ad Anabel, così andrà dalla donna per ricordarle che Camino è una donna sposata e che non può vederla troppo spesso. Nel frattempo, Camino si preparerà a rispondere alla missiva, ma rischierà di essere vista da Ildefonso. Non ci vorrà molto, però, prima che l'uomo scopra della lettera, poiché Camino lascerà il foglio incustodito: Ildefonso lo troverà. La famiglia Dominguez, intanto, si rallegrerà per la notizia riguardante la gravidanza di Cinta, così organizzeranno un bel rinfresco per festeggiare il lieto evento.

Laura scompare

Felicia sarà desiderosa di avere una nipote e di diventare nonna, così eserciterà delle pressioni a Ildefonso, ma il giovane non saprà come reagire e resterà in silenzio. Nel frattempo, Servante vorrà aggirare le regole del concorso delle pensioni e deciderà di affidare il ruolo della finta figlia ad Alodia. Felipe, intanto, ritroverà in casa le false lettere di Marcia, precedentemente scomparse e le brucerà.

Poi l'avvocato deciderà di cambiare le serrature di casa, mentre Genoveva continuerà a screditarlo pubblicamente. In seguito, il commissario Mendez annuncerà a Felipe che, presto, Genoveva verrà processata per l'omicidio di Marcia. Laura, invece, sembrerà scomparsa: nessuno saprà dove sia finita. La presenza della donna in tribunale potrebbe inchiodare definitivamente la Salmeron.

Mendez indaga su Laura

Felipe si mostrerà assai accomodante con sua moglie Genoveva e le chiederà anche scusa: poi si offrirà di prendere la sua difesa in tribunale. La Salmeron, però, non cadrà nel tranello dell'avvocato e non accetterà. In seguito, Genoveva telefonerà a Laura per accordarsi sul loro piano. Nel frattempo, il commissario Mendez porterà avanti le sue indagini nei confronti di Laura e, grazie a dei vecchi fascicoli, scoprirà che la donna era implicata nell'omicidio del padre, poi avviserà Felipe della novità. Alodia, intanto, si sforzerà di eliminare il suo accento andaluso, per poter fingere meglio di essere la figlia di Servante e Fabiana. Infine, Marcelina sarà alquanto turbata con Fabiana e Servante.