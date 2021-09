In Una vita, nel corso delle puntate in onda dal 3 all'8 ottobre, verrà a galla il segreto di Ildefonso. Tutta Acacias verrà a sapere che il marito di Camino è impotente e il marchesino si chiuderà in casa per la vergogna. A rivelare il tutto sarà Anabel, la giovane figlia di Marcos, la quale di pentirà subito dopo di ciò che avrà fatto.

Una vita, spoiler: Anabel rivela il segreto di Ildefonso

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5, rivelano che Marcos e Felicia daranno una festa per festeggiare il loro fidanzamento.

Proprio durante il ricevimento, Anabel berrà più del dovuto e arriverà a tradire la fiducia dell'amica Camino. La giovane figlia di Marcos infatti, rivelerà a tutti i presenti il segreto di Ildefonso. Segreto confidatole proprio da Camino solo qualche giorno prima. Come prevedibile, la notizia dell'impotenza di Ildefonso lascerà basiti tutti quanti e lo scandalo sarà servito. Anabel si pentirà di ciò che avrà fatto ma ormai il danno sarà fatto.

Scoppia lo scandalo di Ildefonso: duro scontro tra Camino e Felicia

Dopo la festa, Marcos sgriderà la figlia per quanto accaduto e la costringerà a chiedere scusa a Felicia. Nonostante le scuse, Anabel ribadirà di aver detto la verità. Anche in casa Palacios ci saranno i primi contrasti a causa delle diverse idee politiche di Ramon e Antonito.

Fabiana e Servante non riusciranno a vincere il concorso delle pensioni ma otterranno il premio come famiglia più simpatica. Velasco invece, si scontrerà con Laura e avrà timore che la domestica abbia tradito lui e Genoveva. Felipe in seguito, verrà informato da Mendez, che la polizia avrà offerto un accordo a Laura per cambiare la sua testimonianza.

Dopo lo scoppio dello scandalo, Felicia e Camino avranno un duro scontro, a seguito del quale la ristoratrice si sentirà male.

Ildefonso si rinchiude in casa per la vergogna

Dando uno sguardo alle puntate in onda sino a venerdì 8 ottobre, si intuirà che Velasco e Laura hanno un patto segreto. L'avvocato vorrà dare alla domestica un altro incarico ma, prima di sapere di cosa si tratta, i fan di Una vita scopriranno che Felipe vorrà recarsi a Cuba per parlare con Santiago e costringerlo a dire la verità una volta per tutte.

Ildefonso invece, dopo quanto accaduto al ricevimento, litigherà con Camino e si rinchiuderà in casa per la vergogna. Anabel intanto, cercherà di chiedere scusa a Camino, ma la giovane Pasamar non sembrerà intenzionata a perdonarla. Velasco convincerà invece Genoveva del fatto che Laura starà tramando alle sue spalle. La dark lady quindi, licenzierà la domestica.

Questo e molto altro, lo si vedrà in onda dal 3 all'8 ottobre su Canale 5. L'appuntamento con la soap Tv iberica è come sempre alle 14:10.