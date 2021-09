Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse durante il mese di ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati su Felipe, il quale si ritroverà in serio pericolo di vita, per volere del perfido Velasco. Felicia, invece, dovrà fare i conti con dei turbamenti interiori che la faranno preoccupare e che riguardano sua figlia Camino.

Le trame di Una Vita di ottobre 2021: la vendetta di Velasco contro Felipe

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Una Vita del prossimo ottobre 2021, rivelano che Velasco continuerà a ricattare la domestica Laura, chiedendole di portare a termine un compito che sta particolarmente a cuore a Genoveva Salmeron.

Il "compito" in questione, prevede l'uccisione di Felipe: il perfido Velasco, infatti, incaricherà la domestica di sbarazzarsi al più presto del marito di Genoveva e in questo modo portarlo alla morte.

Un duro colpo per Laura, la quale però si ritroverà nella delicata posizione di dover accettare l'ennesimo ricatto di Velasco, dato che verrà tirata in ballo anche sua sorella Lorenza.

Felipe in pericolo di vita

Di conseguenza, Felipe si ritroverà in serio pericolo di vita mentre Genoveva, nel frattempo, deciderà di licenziare la domestica.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni della soap Una Vita, in programma per tutto il mese di ottobre, rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi che coinvolgerà sempre più Camino e Ildefonso.

Il loro matrimonio comincia a fare acqua da tutte le parti e, come se non bastasse, Camino diventerà particolarmente scontrosa nei confronti di sua mamma Felicia.

La donna, infatti, resterà profondamente turbata e amareggiata dal comportamento di sua figlia, al punto da non riuscire a comprendere cosa stia accadendo nella sua vita.

Camino e Ildefonso sempre più in crisi: trame Una Vita ottobre 2021

Il colpo di scena delle puntate di Una Vita di ottobre, arriverà nel momento in cui il segreto di Ildefonso diventerà di dominio pubblico.

In quartiere, infatti, si diffonderà la notizia legata alla sua impotenza che non gli permette di avere rapporti intimi con sua moglie.

Per Camino sarà un vero e proprio choc anche se, la donna, deciderà di difendere a tutti i costi la sua unione con Ildefonso e continuerà ad essere fiera e orgogliosa dell'uomo che ha al suo fianco.

Tuttavia, Ildefonso comincerà a fare dei discorsi strani a sua moglie: le anticipazioni della soap opera di Canale 5, infatti, rivelano che l'uomo vorrà che Camino ritrovi la sua felicità al fianco di Maite, la donna di cui era innamorata prima che combinassero questo infelice matrimonio.