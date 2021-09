I colpi di scena nella telenovela iberica Una vita, non sono ancora terminati. Negli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5, ci sarà una svolta inaspettata nel matrimonio di Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso. La darklady di Acacias 38 - dopo aver temuto più volte che suo marito possa recuperare la memoria persa - si prenderà carico della sua protezione, facendo i conti con la contrarietà dei vicini.

In realtà si tratterà di un piano ben preciso attuato da Genoveva: suo marito non si ricorderà nulla e lei, pur di averlo al suo fianco, gli lascerà intendere che è sempre stato tutto rose e fiori tra loro.

Una vita, spoiler: Alvarez Hermoso perde la memoria dopo essere uscito dal coma

Gli spoiler delle puntate della soap opera che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 prossimamente, svelano che proprio quando il commissario Aurelio sembrerà riuscire a convincere Laura a schierarsi contro Genoveva nel processo sulla morte di Marcia, la domestica verrà ricattata di nuovo da Velasco. Quest’ultimo ordinerà alla fanciulla di uccidere Felipe: l’avvocato le affiderà tale tremendo incarico all’insaputa di Genoveva.

A questo punto Laura, intimorita all’idea che il suo ricattatore possa fare del male a sua sorella Lorenza, farà ingerire del veleno ad Alvarez Hermoso: quest’ultimo dopo aver sbattuto la testa verrà ricoverato in ospedale, e le sue condizioni di salute saranno subito abbastanza serie visto che entrerà in coma.

Appena Salmeron si staccherà dal capezzale del marito, assalito dalla gelosia, Javier ordinerà a Laura di uccidere una volta per tutte Felipe: proprio a questo punto però - a sorpresa - l'avvocato riaprirà gli occhi, anche se non avrà alcun ricordo degli ultimi anni della propria vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ramon e Liberto non sanno come comportarsi con Felipe, Genoveva ha il pieno controllo del marito

Salmeron sapendo che il marito si è dimenticato anche di Marcia, approfitterà della situazione per rifarsi una vita al fianco di Alvarez Hermoso. Da una parte però Genoveva non sarà tranquilla, poiché temerà che qualcuno possa raccontare a Felipe la realtà dei fatti: per impedire ciò, la diabolica donna dirà a Liberto, uno dei migliori amici di suo marito, che sarà lei a prendersi cura dell’avvocato.

La scelta di Salmeron non troverà il consenso degli abitanti di Acacias 38, per il fatto che lei e Felipe erano in forte contrasto prima che l’uomo avesse la grave amnesia.

Ramon e Liberto intanto non sapranno come comportarsi, in quanto crederanno che apprendere la verità per Alvarez Hermoso non sia la soluzione migliore.

Ad avere la meglio, almeno per il momento, sarà Genoveva riuscendo a controllare in qualsiasi modo il marito quando egli tornerà a vivere sotto il suo stesso tetto: dopo aver creduto a ogni sua parola l'uomo si lascerà andare alla passione con lei.