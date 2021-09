Una nuova uscita di scena caratterizzerà le nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame provenienti dalla Spagna annunciano che Laura Alonso si macchierà le mani di sangue per salvare Genoveva Salmeron dalla vendetta di Javier Velasco.

Una vita spoiler: Javier tenta di strangolare Laura

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse in prima visione tv in Italia annunciano che un nuovo omicidio turberà le vicende ambientate ad Acacias 38.

Tutto inizierà con precisione quando Laura confesserà a Genoveva di aver tentato di sbarazzarsi in più occasioni di Felipe su ordine di Javier.

La domestica racconterà di aver accettato i ricatti di Velasco per paura che facesse del male a sua sorella Lorenza, ricoverata in una struttura per disabili. La darklady, a questo punto, penserà bene di architettare l'omicidio del losco legale, facendogli presente che l'Alvarez Hermoso sta per morire in ospedale dopo essere stato avvelenato dall'Alonso.

All'inizio, Javier sembrerà credere alla versione fornita dalla Salmeron per poi iniziare ad indagare a proposito. In dettaglio, l'uomo aggancerà Laura in un vicolo, dove tenterà di strangolarla dopo averle detto di aver prelevato sua sorella nella clinica in cui era ricoverata. La Alonso impaurita correrà dalla darklady, dove scoprirà di essere stata ingannata dal losco legale.

Velasco prova a eliminare Genoveva

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva deciderà di mettere in atto un piano contro Javier dopo aver capito che non può più fidarsi di lui.

La darklady, infatti, darà appuntamento al losco legale per una cena a casa sua, facendogli intendere che è arrivato il momento di consumare il loro rapporto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui, Velasco rifiuterà di sorseggiare una bevanda offerta dalla Salmeron per poi stappare la bottiglia di champagne che aveva portato per festeggiare l'occasione.

Tuttavia, la moglie di Felipe riuscirà ugualmente ad avvelenare il calice di spumante, se Javier non le ordinasse di bere quello destinato a lui. Ed ecco che Velasco inizierà ad inseguire la darklady per tutta la stanza con l'intenzione di colpirla con l'attizzatoio del caminetto per eliminarla una volta per tutte, se non accadesse il colpo di scena.

La Alonso spara al losco legale, che morirà dopo una lenta agonia

L'intervento di Laura salverà la vita a Genoveva. La domestica, infatti, sparerà un colpo di pistola alle spalle di Velasco, che morirà dopo una lenta agonia. Insomma, la Salmeron e la Alonso si macchieranno le mani di sangue nonostante alcuni intoppi. Dopodiché, le due donne si sbarazzeranno del corpo del losco legale, nascondendolo all'interno di un sepolcro che sarà portato via da alcuni complici. Infine, la darklady e Laura si saluteranno per sempre, se il destino non le facesse nuovamente rincontrare.