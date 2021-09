I prossimi episodi di Una vita, in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che il Marchese de Los Pontones proporrà a Camino di entrare in possesso dell’eredità di Ildefonso e tale proposta troverà d'accordo anche Felicia. La giovane Pasamar esprimerà parole d'odio verso la madre, tanto da mettere in guardia Anabel sulla stessa asserendo che si tratti di una donna in grado di pensare esclusivamente al proprio tornaconto.

Gli spoiler spagnoli di Acacias 38 anticipano che la dipartita di Ildefonso e l'eredità del giovane militare saranno due questioni spinose che verranno affrontate prossimamente nella soap opera.

Ildefonso decise di farla finita a causa di una frase di troppo sfuggita ad Anabel, la quale fece capire a tutti quanti l'evirazione subita dal giovane durante la guerra in Africa.

Il militare, dopo alcuni giorni dalla sua scomparsa, fu ritrovato annegato all'interno di un lago e Camino non ebbe dubbi che lo stesso si sia suicidato.

Il Marchese de Los Pontones, a seguito della dipartita del giovane, proporrà a Camino di entrare in possesso della sua eredità.

Proposta che troverà anche il benestare di Felicia, la quale spingerà la figlia ad accettare tale somma di denaro.

Camino metterà in guardia Anabel sul conto di Felicia

Le prossime puntate della fiction daily iberica svelano che Camino sarà totalmente contraria ad accettare l'eredità del marito defunto, in quanto le sembrerebbe di lucrare sulla propria farsa matrimoniale.

A far adirare ancor di più la giovane Pasamar, ci penserà la madre che tenterà di convincerla ad acconsentire alla proposta del Marchese. Camino, oramai furiosa, asserirà di pensare seriamente a concludere la propria esistenza in convento.

Fortunatamente, Anabel riuscirà a dissuadere la ragazza rispetto a questa ultima teoria, malgrado Camino continuerà invece a provare talmente tanto rancore per la madre che sfocerà in vero e proprio odio per la stessa.

L'argomento di discussione, successivamente, virerà sulla proposta di nozze che Marcos Bacigalupe ha avanzato a Felicia. In merito a questo discorso, Camino, immersa nel suo dolore nonché rassegnata, inviterà Anabel a stare attenta alla ristoratrice e la etichetterà come priva di provare amore e capace esclusivamente di pensare al suo tornaconto.

Se da un lato Camino parrà aver perso anche l'ultimo briciolo di stima nei riguardi della madre, dall'altro lato Anabel rimarrà interdetta dalle parole al vetriolo della giovane e comincerà a nutrire qualche dubbio circa l'unione tra Marcos e Felicia.