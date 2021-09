La telenovela spagnola Una vita non smette di appassionare il pubblico su Canale 5. A seguito del decesso di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) ad Acacias 38 rimetterà piede la pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), senza alcun preavviso. L’artista quindi si rifarà viva proprio quando la sua amata Camino Pasamar (Aria Bedmar) si ritroverà a essere più sola che mai, poiché avrà soltanto il sostegno della nuova amica Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

La figlia di Felicia (Susana Soleto) quando Maite apparirà a sorpresa a casa sua manifesterà tutta la sua felicità, per riaverla di nuovo al suo fianco.

Una vita, spoiler: Ildefonso viene ritrovato senza vita, Camino ripensa a Maite

Gli spoiler sugli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, svelano che Camino e Ildefonso - dopo delle nozze già infelici - entreranno ancor di più in crisi a causa di Anabel: quest’ultima durante una festa parlerà pubblicamente della sterilità del marchesino. Tutto il quartiere verrà quindi a sapere che l'uomo non può avere figli a causa della guerra, successivamente il giovane Cortes scomparirà nel nulla di propria volontà, dopo essere stato ripudiato anche dal nonno.

Dopo aver destato parecchia preoccupazione soprattutto alla moglie, Ildefonso verrà ritrovato senza vita nei pressi di un lago: purtroppo dagli indizi e dalla testimonianza di Cesareo (César Vea) emergerà che si sia trattato di un suicidio.

Dopo essere rimasta vedova, Camino scaglierà la propria rabbia contro la madre Felicia, accusandola di essere la responsabile della sua tristezza per averla costretta a sposarsi con un uomo che non ama. A questo punto la giovane Pasamar ripenserà alla relazione peccaminosa avuta con Maite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felicia vende il ristorante Nuovo Secolo XX, Zaldua ritorna ad Acacias 38

Successivamente Camino non sarà per niente d’accordo quando la madre rifiuterà la proposta di nozze di Marcos (Marcial Álvarez): quest’ultimo intanto non avrà alcuna reazione quando Felicia venderà il ristorante Nuovo Secolo XX a Sabina (Ana Goya) e Roberto (Mikel Larrañaga).

Con il passare dei giorni Camino continuerà ad avere nella sua mente Maite, per non aver ricevuto più alcuna lettera dall’ultima volta che si sono sentite.

La figlia di Felicia potrà fare un sospiro di sollievo, quando all’improvviso alla sua porta busserà la pittrice: ovviamente la reazione di Camino non si farà attendere, visto che farà dei salti di gioia non appena riabbraccerà colei che ha fatto breccia nel suo cuore. La giovane Pasamar, dopo essersi scambiata un bacio passionale con Maite, le ricorderà che se non fosse stato a causa dell’intromissione della gente non si sarebbero lasciate.