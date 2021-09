Sono passate circa tre settimane da quando gli studi Elios hanno riaperto dopo lo stop estivo: la nuova edizione di Uomini e donne, infatti, è cominciata alla fine di agosto con un cast quasi del tutto rinnovato.

Nel parterre maschile, ad esempio, non figura più Riccardo Guarnieri: il pugliese non ha partecipato a nessuna delle puntate registrate fino ad ora, e sembra preferire prendersi cura del proprio corpo che di recente ha anche sfoggiato con orgoglio sui social network.

Il pensiero del protagonista di Uomini e Donne

È un'assenza pesante quella alla quale deve far fronte la redazione di Uomini e Donne in queste prime registrazioni stagionali: Riccardo, infatti, non figura più tra i protagonisti del Trono Over, e questa per i fan è una defezione non da poco.

Non si sa ancora se Guarnieri non fa parte del cast 2021/2022 per sua scelta oppure perché non è stato confermato dagli addetti ai lavori: la sua mancanza si avverte soprattutto quando in studio si parla di Ida e delle sue nuove frequentazioni.

Platano sta provando a voltare pagina in amore uscendo con la new entry Marcello: i due si sono anche scambiati dei baci appassionati in albergo, ma sul più bello lui ha ceduto alla stanchezza e si è addormentato.

Gli spettatori del dating-show vorrebbero assistere alla reazione del pugliese al flirt che la sua ex sta vivendo da qualche tempo a questa parte, soprattutto perché sarebbe una scena inedita, visto che è sempre stato lui ad incontrarsi con altre donne per primo dopo i loro svariati tira e molla.

La nuova immagine del pugliese lontano da Uomini e Donne

Dopo essersi allontanato forse definitivamente dagli studi di Uomini e Donne, Riccardo ha deciso di dedicarsi al suo aspetto fisico, che ultimamente sta sfoggiando con fierezza sui social network.

L'ultima foto che l'ex cavaliere del Trono Over ha pubblicato su Instagram, ad esempio, è un selfie che si è scattato in palestra, un'immagine in cui saltano immediatamente all'occhio i suoi addominali scolpiti e la perfetta forma fisica che ha raggiunto.

"Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora", sono queste le parole con le quali Guarnieri ha accompagnato la fotografia apparsa sul suo profilo di recente.

Della vita privata del personal trainer non si sa più nulla da quando ha lasciato il programma: si era vociferato di un possibile flirt con una concittadina, ma è stato lui stesso a smentirlo nell'unica intervista che ha rilasciato dopo l'addio alla televisione.

Anticipazioni nuove puntate di Uomini e Donne

L'ultima apparizione in Tv di Riccardo risale al maggio scorso: il pugliese salutò il pubblico di Uomini e Donne dopo aver chiuso la relazione con Roberta Di Padua.

Chi pensava che Guarnieri sarebbe tornato nel Trono Over dopo la pausa estiva si sbagliava: fino a martedì 7 settembre sono state registrate cinque puntate della nuova edizione del dating-show, e il cavaliere non vi ha mai partecipato.

In queste ore stanno circolando delle indiscrezioni contrastanti su un eventuale ritorno di Riccardo nel cast del programma di Maria De Filippi, ma dalle anticipazioni relative alle registrazioni finora è sempre emerso che non è mai stato nel parterre maschile.

Gli unici veterani che sono stati confermati nella stagione 2021/2022 sono: Ida Platano, Biagio Di Maro, Isabella Ricci, Armando Incarnato e l'immancabile Gemma Galgani. Quest'ultima ha monopolizzato le riprese di fine agosto ammettendo di essersi rifatta il seno e le labbra: sul fronte nuovi amori, però, la dama non ha ancora regalato colpi di scena, in quanto il numero dei suoi corteggiatori al momento è pari a zero.