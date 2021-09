Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 4 all'8 ottobre , si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede protagonisti Filippo, Viviana e Serena.

Quest'ultima, vedendo il marito allontanarsi sempre di più, deciderà di lottare per riconquistarlo. La donna, per riuscirci, proverà a risvegliare i ricordi di Filippo, ricreando il momento esatto in cui è nato il loro amore. Nel frattempo però tornerà Viviana e l'uomo si troverà a dover fare una scelta definitiva.

Un posto al sole, anticipazioni: una crisi insanabile

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la situazione tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo sembrerà peggiorare inesorabilmente.

La donna, infastidita dai continui messaggi che il marito si scambia con Viviana, deciderà di affrontarlo apertamente rivelandogli quanto questa situazione la infastidisca. Cirillo metterà in chiaro la situazione, stufa di essere incastrata in un matrimonio farsa, e inviterà l'uomo ad andare via qualora si senta obbligato a fare il marito. La risposta di Filippo però spiazzerà la donna, l'uomo infatti la criticherà per la sua eccessiva gelosia e si impunterà dicendo di voler restare, ma solo per il bene della piccola Irene (Greta Putaturo). Serena si sentirà crollare il mondo addosso, tuttavia sarà proprio in quel momento che realizzerà di avere avuto un approccio sbagliato e deciderà così di cambiare totalmente strategia per riconquistare suo marito.

Trame 4-8 ottobre: ​​Serena riporta Filippo nel passato

Serena inizierà ad avere un atteggiamento molto più spensierato e cercherà di risvegliare i ricordi del marito relativi al loro innamoramento. La donna non si limiterà, come in passato, a parlargli o a mostrargli foto ma proverà a ricostruire le stesse circostanze in cui è iniziata la loro storia.

Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli, Serena proverà a ricreare l'atmosfera del loro celebre bacio avvenuto a New York o lo riporterà in altri luoghi dei loro primi incontri? Non è chiaro cosa farà di preciso la donna, ma sta di fatto che la sua strategia avrà il successo sperato e le cose tra i due inizieranno ad andare molto meglio.

Un posto al sole, puntate dal 4 all'8 ottobre: ​​torna Viviana

Nei prossimi episodi di Upas, si potrà assistere quindi ad un riavvicinamento tra Filippo e Serena, anche se resterà da risolvere la questione legata a Viviana (Angela Bertamino). La donna infatti si farà nuovamente viva e, a quel punto, Sartori deciderà di essere molto sincero con lei. L'uomo le rivelerà infatti di aver vissuto un momento di vicinanza con la moglie, ma questo metterà davvero la parola fine a questa storia?