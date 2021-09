Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Un posto al sole. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:45.

Nelle prossime puntate, gli spettatori potranno assistere alle conseguenze dell'aggressione di Susanna e al coinvolgimento di Renato. Si tratterà di una storyline ricca di suspense e di sorprese. Susanna sarà in gravi condizioni e la polizia farà di tutto per arrestare il colpevole. Approfondiamo quindi cosa succederà in Un posto al sole nella settimana dal 6 al 10 settembre.

Un posto al sole, trame dal 6 al 10 settembre: Renato avrà una confessione da fare a Niko

L'aggressione di Susanna avverrà in un momento molto delicato. Dopo aver confessato i suoi sentimenti a Niko, verrà ritrovata in un lago di sangue da Angela. Le sue condizioni, fin da subito, appariranno molto gravi e sarà portata immediatamente in ospedale per ricevere i primi soccorsi.

Dal momento del ritrovamento, Renato inizierà ad avere uno strano atteggiamento. Apparirà turbato e spaventato, quasi come se avesse qualcosa da nascondere. Poco dopo, incapace di mantenere ancora il segreto, confesserà a Niko di aver incontrato Susanna poco prima che venisse attaccata. Queste parole risulteranno molto sospette, soprattutto perché, nonostante il dispiegamento di forze da parte della polizia, ha evitato di lasciare la sua testimonianza in commissariato.

Renato sarà sospettato dalla polizia

Le anticipazioni di Un posto al sole, dal 6 al 10 settembre, rivelano che la polizia cercherà di far luce sulle frequentazioni di Susanna, in modo da poter trovare il responsabile dell'aggressione.

Renato, a questo punto, sarà costretto a parlare a cuore aperto con le forze dell'ordine. Gli racconterà l'accaduto, fornendogli tutti i dettagli necessari.

Però, quando gli chiederanno il motivo per cui non si è recato subito da loro, non saprà cosa rispondere.

Ovviamente, la polizia non potrà fare a meno di sospettare di lui. Perché non si è fatto avanti subito? E perché appare così preoccupato? Che non abbia detto tutta la verità?

Susanna lotterà tra la vita e la morte

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko sarà molto preoccupato per la salute di Susanna.

La ragazza, infatti, rischierà seriamente di perdere la vita per le ferite riportate. I medici non saranno molto ottimisti riguardo al suo futuro e Niko non avrà altra scelta che parlarne con Jimmy. Non sarà una decisione facile, ma si renderà conto di non poter fare altrimenti vista la concreta possibilità che Susanna non riesca a riprendersi.

Intanto, la polizia non avrà più dubbi sul luogo di provenienza del colpevole: Palazzo Paladini. Continuerà a indagare in questa direzione, ma ancora non è chiaro se alla fine della settimana verrà rivelata l'identità dell'aggressore o se il tutto continuerà a rimanere un mistero.