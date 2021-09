Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa martedì 28 settembre svelano nuovi colpi di scena. In particolare continueranno le indagini per trovare il responsabile dell'aggressione a Susanna. Niko, dopo la dichiarazione di Manlio, sceglierà di investigare per capire se l'uomo abbia detto o no la verità. Al contempo Franco farà un'importante scoperta che potrebbe aprire nuovi scenari. Gli spoiler purtroppo non aggiungono altro riguardo a ciò che verrà a sapere Boschi .

Nel corso di questo episodio sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali di Serena. La giovane devastata per la distanza creatasi fra lei ed il marito deciderà di confidarsi con una persona a lei molto cara.

Upas, puntata 28 settembre: Niko vuole verificare se Manlio ha detto la verità

Manlio Picardi dichiarerà di sapere chi ha colpito sua figlia. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda martedì 28 settembre rivelano che Niko, almeno per il momento, non sa se può fidarsi o meno delle parole del colonnello. Pertanto il giovane avvocato deciderà di iniziare ad indagare per capire se l'uomo abbia detto o no la verità. In questo modo, qualora la pista proposta da Picardi fosse vera, Niko potrebbe finalmente far sollevare suo padre dai sospetti.

Resta il dubbio riguardo l'identità della persona nominata da Manlio come responsabile del tentato omicidio di Susanna.

Un posto al sole, episodio 28/9: Franco scoprirà qualcosa di rilevante

Nel corso dell'episodio di Upas che sarà visibile il 28 settembre, Franco continuerà le sue indagini parallele per trovare l'aggressore di Susanna.

A quanto pare Boschi scoprirà un dettaglio particolarmente importante che potrebbe far luce sul caso. Gli spoiler non aggiungono altro, e resta il dubbio su quale possa essere la scoperta di Franco.

Upas, spoiler 28 settembre: Serena si confiderà con qualcuno

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che sarà trasmesso martedì 28 settembre svelano che sarà dato spazio anche alle vicende riguardanti la coppia formata da Serena e Filippo.

A causa dell'amnesia di Sartori, i due coniugi faticano a ritrovare il loro vecchio equilibrio. In particolar modo Filippo non sembra affatto riconoscere Serena come sua compagna di vita. Inoltre il figlio di Roberto sembra provare una forte attrazione per Viviana, una sua vecchia fiamma. La giovane Cirillo sarà devastata dalla distanza creatasi fra lei ed il marito, tanto più ora che sta per diventare nuovamente madre. Pertanto Serena si aprirà con una persona a lei molto vicina per trovare conforto ed aiuto.