Dopo le voci di una presunta escort nel cast del Grande Fratello 15, sono intervenuti Luigi Favoloso e Veronica Satti. Il primo ha spiegato che non c'è nulla di male. La figlia di Bobby Solo, invece, si è chiesta se gli autori lo sapessero o meno. Inoltre, Veronica ha rivelato di esserne al corrente anche lei ma ha preferito non fare alcun nome o riferimento.

L'indiscrezione

Giuseppe Candela, per Dagospia, ha lanciato la bomba di Gossip. Nel dettaglio, il giornalista ha spiegato che a Milano gira voce che una bellissima concorrente del Grande Fratello Vip dica di essere un influencer, ma in realtà sarebbe un'escort d'alto bordo.

Inoltre, sembrerebbe che la donna spesso faccia dei viaggi in Turchia, dove incasserebbe delle cifre molto elevate. Sebbene Candela non abbia fatto alcun nome o riferimento, sulla vicenda è intervenuta Veronica Satti.

Le parole dell'ex gieffina

La figlia di Bobby Solo ha spiegato che non è elegante dirlo, ma al Grande Fratello 15 era presente una escort. Come raccontato dall'ex gieffina, la ragazza avrebbe svolto quel mestiere prima e continuerebbe a farlo anche dopo la partecipazione al realty show di Canale 5.

Satti ha confidato che anche nell'edizione successiva era presente un'escort. A tale proposito, la giovane si è posta un quesito: "Mi sono sempre chiesta se gli autori del GF lo sapessero".

Veronica ha precisato di non giudicare la scelta della donna in questione. Anzi, ha reso noto di essere al corrente che in un'edizione del Grande Fratello Vip era presente un escort maschile: "Lo so al 100%". Infine, l'ex gieffina ha lanciato una stoccata agli autori: "Forse li mettono di proposito ma guai a dirlo".

Il commento di Favoloso

Prima di Veronica Satti, anche Luigi Favoloso era intervenuto sulla vicenda. L'ex fidanzato di Nina Moric, su Instagram, aveva spiegato di aver letto il "gossip" lanciato da Dagospia. A tale proposito, l'imprenditore aveva fatto sapere che non capiva come mai la notizia avesse fatto molto scalpore. Successivamente, il campano aveva spiegato che anche al Grande Fratello 15 era presente una escort.

Sebbene Favoloso non abbia fatto alcun nome o riferimento aveva riferito, ha rivelato alcuni dettagli: "Io ci avevo un po' legato, ma poi non l'ho voluta più vedere".

Al momento non è chiaro chi sia la persona descritta dagli ex gieffini Satti e Favoloso. Dunque, i telespettatori continuano a domandarsi chi sia la persona che abbia una doppia identità. Non è escluso che presto gli autori del Grande Fratello decidano di fare chiarezza, dopo essere finiti al centro della polemica. Nel frattempo, la macchina organizzativa del reality show è al lavoro per una nuova edizione.