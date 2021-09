Can Yaman è ritornato al centro dell'attenzione mediatica. L'attore protagonista della serie televisiva 'Mr Wrong' è stato uno dei protagonisti del red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Nel corso della 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di "personaggio rivelazione dell'anno". Un risultato importante per l'attore turco che, specialmente in estate, è stato al centro del Gossip per la sua relazione sentimentale con Diletta Leotta. Cominciata all'inizio del 2021 la love story tra Can e la presentatrice di Dazn appare ormai finita.

Proprio durante il Festival che si sta svolgendo nella città veneta non sono rimasti indifferenti all'attenzione mediatica gli sguardi complici tra il divo e l'israeliana Moran Atias.

Can e Diletta Leotta: la conduttrice assente anche al Festival di Venezia

Scendendo nei particolari, l'arrivo del turco Can Yaman a Venezia non è passato inosservato. L'attore aveva gli sguardi puntati su di sé specialmente per capire se al suo fianco si fosse presentata anche Diletta Leotta, oppure se Can era da solo.

Yaman non era in compagnia. Dopo la vacanza in Turchia, nella quale Can aveva presentato la bella catanese alla sua famiglia, i due non sono più apparsi insieme ed hanno passato il mese di agosto separati.

Il divo non era nemmeno presente al compleanno della siciliana che ha festeggiato i suoi primi 30 anni. Yaman e Leotta hanno trascorso le ultime settimane con amici o familiari.

Can e Moran: sguardi complici

Can Yaman, successivamente agli ultimi avvistamenti con Diletta Leotta, ha trascorso il resto dell'estate viaggiando e visitando alcuni posti suggestivi.

Le presentatrice non è mai apparsa al suo fianco e dire che dopo il viaggio in Turchia, tra l'attore e la catanese erano divenute forti le voci secondo cui i due avrebbero convolato presto a nozze.

Nel corso della 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica si sta svolgendo al Lido di Venezia vi sono stati degli sguardi complici tra Can Yaman e l'attrice israeliana Moran Atias.

Sorrisi ed una certa alchimia tra l'attore e la showgirl che non sono di certo passati inosservati dai numerosi fotografi presenti che non si sono lasciati scappare l'occasione di cogliere quegli attimi.

Gli impegni professionali di Can

Gli appassionati di gossip si domandano se stia nascendo qualcosa, a livello sentimentale, tra Can e Moran, dopo quanto accaduto nella città lagunare. Certamente, l'attore turco prosegue la sua carriera e continua ad essere molto impegnato sul set. A breve inizieranno le riprese della fiction che andrà in onda su Canale 5, Viola come il mare.

Questo è un nuovo progetto per il turco nel quale lavorerà insieme all'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi. I due avevano già recitato insieme nella serie televisiva targata Rai, Che Dio ci aiuti.