Adriana Volpe ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice trentina è tornata ad attaccare la collega Sonia Bruganelli per via della foto postata in compagnia di Giancarlo Magalli, suo acerrimo nemico. A detta di Volpe, si è trattato di una mancanza di rispetto.

La versione di Adriana

Due settimane fa, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono state protagoniste di un botta e risposta sui social. Tutto è partito da una foto pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis, in compagnia di Giancarlo Magalli.

Le due colleghe, nel prime time del Grande Fratello Vip, hanno fornito la propria versione dei fatti, ma la discussione ha lasciato degli strascichi.

Nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Umberto Brindani, la 48enne ha spiegato i motivi per cui ci è rimasta male. In particolare, Volpe si è nuovamente scagliata contro la collega, sostenendo che Bruganelli sia fatta della stessa pasta di Magalli. Adriana sembra non avere dubbi sull'atteggiamento del duo: "Hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti". Secondo Adriana Volpe, l'intento di Sonia Bruganelli era quello di compiere un gesto goliardico, ma non sarebbe riuscita nell'intento.

Inoltre, la conduttrice è sicura che la situazione sia sfuggita di mano e abbia portato le due colleghe al confronto-scontro televisivo durante il Reality Show.

Prima di archviare il capitolo "Bruganelli", Adriana Volpe ha lanciato l'ennesima stoccata sostenendo che la moglie di Bonolis ha sottovalutato il passato che lega Volpe a Magalli: "Ci sono due rinvii a giudizio".

L'addio con Roberto Parli

Adriana Volpe ha parlato anche della fine del matrimonio con Roberto Parli. Sembrava andare tutto a gonfie vele, ma dopo la partecipazione della 48enne al Grande Fratello Vip, tra i due coniugi qualcosa si è rotto. In molti hanno dato la colpa della vicinanza della gieffina a Andrea Denver.

A distanza di tempo, la diretta interessata, indirettamente, ha lasciato intendere che all'interno della coppia c'erano altri problemi più gravi, spiegando che l'ex marito aveva preso una strada che lei non condivideva.

Nonostante abbia cercato di riportare l'imprendintore sulla "strada giusta", Volpe ha compreso che non poteva andare avanti così: "Ha problemi da risolvere". Adriana Volpe ha precisato che non è stato facile chiedere la separazione, ma è stato l'unico modo per dare una "scossa" al suo ex marito e tutelare sé stessa e la figlia: "L'ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato".