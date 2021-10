Alberto Matano si commuove a La vita in diretta parlando di omofobia. Il giornalista del talk show in onda tutti i giorni con successo su Rai 1, nel corso della puntata trasmessa questo giovedì 28 ottobre, ha scelto di parlare per la prima volta della sua vita privata e lo ha fatto partendo da un servizio incentrato sui casi recenti di discriminazione a sfondo omofobico. Al rientro, il conduttore e giornalista, volto anche di Ballando con le stelle, ha scelto di parlare della sua esperienza personale e lo ha fatto per la prima volta in assoluto in tv.

La commozione di Alberto Matano a La Vita in diretta su Rai 1

Nel dettaglio, durante la puntata odierna de La Vita in diretta, si è parlato dello stop in Senato dell'iter per l'approvazione del DDL Zan.

Alberto Matano ha mandato in onda un servizio che racchiudeva al suo interno tutti gli ultimi casi recenti di aggressioni a sfondo omofobiche che sono avvenute nel nostro Paese.

Subito dopo il filmato, visibilmente commosso, il conduttore del talk show quotidiano di Rai 1 ha scelto per la prima volta di rompere il silenzio e di parlare della sua esperienza personale.

'E' successo anche a me', rivela Alberto Matano parlando di omofobia

Matano ha espresso il suo disappunto per quanto è accaduto in Senato ieri, quando c'è stato l'affossamento del DDL Zan e ricollegandosi a quelle tristi storie di violenza che erano state raccontate nel servizio trasmessi pochi secondi prima, ha scelto di parlare di quanto gli è accaduto da ragazzo.

"Storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me quando ero adolescente", ha dichiarato il conduttore de La Vita in diretta, aggiungendo di aver provato sulla sua pelle questo tipo di situazioni.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate, dato che questa è stata la prima volta in assoluto che Matano ha parlato della sua vita privata all'interno di un contesto televisivo.

Fino a questo momento, infatti, non ne aveva mai parlato nelle interviste e sui giornali, limitandosi a dire di non amare le categorie e che le persone vanno valutate in base al proprio operato e non certamente per il loro privato.

Il grande successo di Alberto Matano, leader del pomeriggio tv

E, dopo aver concluso il suo intervento, Matano non ha nascosto un velo di commozione.

