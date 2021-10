Grandi colpi di scena nella scuola di Amici 2021 e al centro dell'attenzione sono finiti il cantante Alberto (il cui nome d'arte è Albe) e la ballerina Serena. I due si sono avvicinati moltissimo nel corso delle ultime settimane, fino ad arrivare al fatidico momento del bacio, che è stato mostrato nel corso della registrazione della sesta puntata del pomeridiano. Tra i due, quindi, c'è ufficialmente del tenero anche se sui social, ha fatto molto discutere la reazione della fidanzata di Alberto, che ha sbottato commentando su Instagram ciò che sta succedendo nella scuola.

Alberto e Serena, scatta il bacio nella scuola di Amici 2021

Nel dettaglio, durante la registrazione della sesta puntata di Amici 2021, Alberto e Martina sono stati al centro del gossip per questo nuovo presunto flirt che sta nascendo all'interno della scuola.

Il cantante, da molti considerato un sosia di Sangiovanni, ha fatto breccia nel cuore della ballerina Serena. I due si sono lasciati andare al loro primo bacio in casetta e ovviamente tale momento non è passato inosservato.

Tuttavia, a tenere banco sul web e sui social, è stata anche la reazione di colei che fino ad oggi era considerata la fidanzata di Alberto.

La ragazza, sul suo profilo Instagram, ha prontamente commentato i fatti della registrazione di questa sesta puntata di Amici 2021 e in merito al bacio che c'è stato tra Alberto e Serena, ha commentato postando la faccina di un clown.

La fidanzata di Alberto sbotta su Instagram dopo il bacio con la ballerina di Amici

Insomma una presa di posizione decisamente netta quella della ragazza che sembra considerare tutto questo un "circo mediatico".

Ma qual è la verità dei fatti? Alberto era ancora fidanzato e ha baciato lo stesso Serena, oppure la sua relazione con questa ragazza era giunta già al capolinea da un po'?

A fare chiarezza sui social ci ha pensato anche il manager del cantante, il quale ha specificato che Alberto si sarebbe lasciato da un po' e che nella scuola di Amici è ufficialmente single e libero di innamorarsi.

Al tempo stesso, poi, il manager ha ricordato ai fan della trasmissione di concentrarsi in primis sulle qualità musicali di Albe e non sulle "love story".

Raimondo Todaro bacia la sua ex Francesca ad Amici 2021

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, in questa nuova registrazione di Amici 2021 c'è stato anche un altro bacio inaspettato.

Complice la presenza in studio dei comici Pio e Amedeo, Raimondo Todaro è stato tirato in ballo insieme alla sua ex Francesca Tocca, con la quale ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.

I due, incitati da Pio e Amedeo, si sono dati un bacio in studio, tra gli applausi scroscianti del pubblico "in delirio" per questo ritorno di fiamma.