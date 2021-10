Oggi, giovedì 7 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici, quella che andrà in onda domenica 10 su Canale 5. Chi ha assistito alle riprese del pomeriggio, racconta che i sei professori sono stati chiamati a giudicare le quattro sfide che la produzione ha assegnato ai ragazzi come provvedimento disciplinare per il disordine in casetta. I ballerini Christian e Mattia (entrambi del team Todaro) e i cantanti Luigi e LDA si sono confrontati con aspiranti allievi e sono riusciti a batterli.

Tanti faccia a faccia nell'ultimo speciale di Amici

La terza settimana all'interno della scuola di Amici, è stata molto movimentata: i daytime che sono andati in onda in questi giorni, infatti, hanno anticipato ai telespettatori che ben quattro talenti sono stati messi in sfida per un provvedimento disciplinare.

La produzione ha mostrato ai ragazzi e al pubblico le immagini della casetta che ospita il cast, nonché il disordine che regnava nella maggior parte delle camere da letto, nei bagni e in cucina.

Affinché questa strigliata diventasse un insegnamento, gli addetti ai lavori hanno deciso di mettere a rischio alcuni talenti della classe, due della categoria ballo e due di canto.

Dopo una votazione segreta, è stato stabilito che dovevano indossare la maglia rossa della sfida: Christian e Mattia della squadra di Raimondo Todaro, Luigi e LDA di quella di Rudy Zerbi.

Nel corso della registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 7 ottobre, i professori hanno espresso un parere su tutti e quattro i faccia a faccia tra i titolari della scuola e chi aspira a diventarlo.

Chi resta e chi va via da Amici

Le sfide che la commissione interna è stata chiamata a giudicare, sono state combattute e per nulla semplici per i quattro titolari di Amici 21.

Christian e Mattia si sono confrontati con ballerini di livello (Claudia ha messo in difficoltà il danzatore latino-americano), così come Luigi e LDA hanno battagliato con due aspiranti cantanti davvero bravi. I titolari di ballo, dunque, hanno convinto la maggior parte dei professori, per questo sono tornati ad occupare il loro banco nella classe 2021/2022.

Nel corso della registrazione della puntata che sarà trasmessa in tv domenica 10 ottobre, Maria De Filippi ha anche ricordato che gli inediti di alcuni talenti sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali: i primi a gioire per questo piccolo grande traguardo, sono stati Tommaso, Alex e Nicol.

Le esibizioni per la conferma della maglia di Amici

Come accade ogni settimana, anche nel corso dello speciale che è stato registrato il 7 ottobre, tutti gli allievi di Amici si sono esibiti davanti agli insegnanti per cercare di confermare la loro maglia da titolari.

Appellandosi al proprio professore di riferimento, ogni talento della scuola ha eseguito una coreografia o una canzone per dimostrare di essere migliorato dopo quasi un mese di permanenza nella scuola: Inder, aveva convinto Anna Pettinelli con l'inedito "Ho la gola secca", ma il suo infrangere alcune regole ha spinto la docente a sospendergli la felpa.

Anche Flavia è stata punita da Lorella per non aver rispettato gli orari e per essere stata svogliata a lezione.

Tra i temi che sono stati trattati in questi giorni, c'è anche il primo Gossip che Maria De Filippi ha lanciato domenica scorsa forse involontariamente. Tra la ballerina Carola e il cantautore Luigi c'è simpatia: i due si stimano, si apprezzano ma non sanno ancora se potrà nascere un amore.

Nel corso del daytime che è andato in onda il 7 ottobre, la ragazza si è fatta coraggio ed ha chiesto un confronto con il giovane: i due hanno parlato a lungo e sono arrivati alla conclusione che questo non è il momento giusto per frequentarsi, anche perché entrambi non rispecchiano la persona ideale dell'altro.