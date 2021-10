Tra le protagoniste di Amici 21, che continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica, vi è sicuramente la cantante Flaza, che in queste settimane ha destato non poche polemiche per il suo comportamento ritenuto scorretto e irrispettoso verso la produzione del talent show di Maria De Filippi. La sesta puntata di Amici sarà quella decisiva per la cantante, dato che la sua prof Lorella Cuccarini prenderà una clamorosa decisione. Intanto però Flaza, nel corso della puntata del daytime trasmessa venerdì 22 ottobre, ha scelto di raccontarsi a cuore aperto e di far cadere la maschera.

Colpo di scena ad Amici 21: la cantante Flaza è stata eliminata dalla prof Cuccarini

Nel dettaglio le anticipazioni della sesta puntata di Amici 21, in onda domenica 24 ottobre su Canale 5, rivelano che Flaza sarà al centro dell'attenzione dopo che la prof Cuccarini annuncerà un importante e duro provvedimento nei suoi confronti.

La cantante, nel corso delle ultime giornate trascorse all'interno della scuola di Maria De Filippi, ha mancato di nuovo di rispetto alla produzione del talent show, non rispettando le regole e non presentandosi nei tempi stabiliti alla prova costumi.

Per la prof Lorella Cuccarini ormai non ci sono più scuse per giustificare il comportamento di Flaza all'interno della scuola di Amici, motivo per il quale ha scelto di eliminarla definitivamente e di lasciare il suo banco a un nuovo allievo che si metterà in gioco in questa ventunesima edizione.

La verità di Flaza e il racconto della depressione

Un duro colpo per Flaza che, prima della sua eliminazione, si è raccontata a cuore aperto proprio con la sua prof Lorella, raccontando per la prima volta anche dei suoi problemi di salute, dove si è ritrovata a combattere con la depressione.

La cantante ha ammesso che c'è stato un periodo decisamente buio della sua vita, dove non si è sentita capita neppure dalla sua famiglia.

"Ho passato due anni e mezzo in depressione", ha ammesso Flaza, aggiungendo che in quel periodo non usciva più con i suoi amici e non si appassionava più a nulla.

Il duro racconto di Flaza ad Amici 21

Flaza ha anche ammesso di aver trascorso tanto tempo fuori casa perché non andava più d'accordo con i suoi genitori.

"Ho dormito nelle stazioni", ha svelato per la prima volta la cantante protagonista di Amici 21, aggiungendo che ancora oggi ci sono tante cose di lei che non ha ancora sistemato e per le quali sta lavorando.

Insomma un racconto molto toccante quello di Flaza, che ha commosso la sua prof anche se, alla fine, ha scelto di mandarla via dalla scuola per il suo reiterato atteggiamento sbagliato verso la produzione.