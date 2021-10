I telespettatori di Amici 21 sono stati colti piacevolmente di sorpresa durante la terza puntata del pomeridiano andata in onda domenica 3 ottobre. Carola, dietro suggerimento della maestra Celentano, si è proposta come sfidante di Dario.

Poco prima della sua esibizione, Maria De Filippi, notando che Luigi nel suo banco si agitava, ha chiesto all'aspirante cantante se fosse in ansia e lui ha risposto di aver paura per un'eventuale eliminazione della ballerina. Quest'ultima, visibilmente in imbarazzo, è stata interpellata dalla conduttrice che l'ha stuzzicata chiedendo se la sua domanda fosse stata inopportuna.

Carola ha replicato con un "no" e un sorrisino ma i professori non hanno potuto fare a meno di chiedere per sapere qualcosa di più. Intanto il popolo di Twitter è andato in subbuglio per questa nuova possibile "ship".

Avvicinamento in corso tra Carola e Luigi?

C'è del tenero tra Carola e Luigi? La nuova edizione di Amici ha preso il via solo da tre settimane ma pare che questi pochi giorni siano stati sufficienti ai due allievi per conoscersi e avvicinarsi. Questo, almeno, è ciò che è trapelato dalle parole dell'attenta Maria De Filippi, la quale con la sua arguzia ha fatto una semplice domanda che ha messo in luce una probabile "simpatia" tra i due talenti della scuola più spiata d'Italia. Nei day-time finora non è emerso nulla ma l'ultima settimana per Carola non è stata facile visto che dopo vari tentennamenti ha seguito il consiglio della sua maestra Alessandra e si è proposta come sfidante per Dario.

L'esibizione della ballerina è stata un successo tanto che ha avuto la meglio: il giudice esterno ha preferito la ballerina allo sfidante, che però è poi entrato nella scuola dopo la sfida con Mirko. Ma ciò che ha colpito il pubblico del talent è stato l'interesse di De Filippi rivolto a Luigi che ha ammesso di temere per l'uscita di Carola.

Dopo la vittoria della danzatrice, i professori hanno indagato ulteriormente. Raimondo Todaro ha chiesto senza mezze misure se tra i due giovani ci fosse un "inciucio", a quanto pare dietro suggerimento della Celentano. "Ho solo chiesto se magari c'è una simpatia", ha detto ridendo Alessandra, mentre i due giovani ridevano imbarazzati.

Stima reciproca, ma forse anche qualcosa di più

"C'è stima. Stima per la danza e stima per la musica" è intervenuta Maria De Filippi cercando di ridimensionare il tutto e togliendo dall'impaccio i due giovani. Ma in realtà, già su Twitter, il popolo del web aveva iniziato a commentare, mandando in tendenza nelle posizioni più alte, oltre che l'hashtag dedicato al talent, anche i nomi di Carola e Luigi. Probabilmente memori dell'anno scorso e dell'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, i fan del talent sperano di poter rivivere le stesse emozioni.

D'altra parte, c'è anche chi spera di non vedere "repliche" che non avrebbero lo stesso valore. Gli alunni di Amici 21 vivono comunque in casetta condividendo tutti i momenti della quotidianità e anche se è ancora troppo presto per dirlo magari anche quest'anno Cupido lancerà qualcuna delle sue frecce. I day-time dei prossimi giorni potrebbero dare qualche informazione in più sull'eventuale avvicinamento tra Carola e Luigi.