Un grave lutto in queste ore ha colpito Raimondo Todaro, il professore di Amici 21, che quest'anno è approdato nella scuderia dei professori di ballo del seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Sui social, in queste ore, Raimondo ha postato un messaggio di addio per una sua giovane amica che, da un po' di tempo, stava lottando contro una terribile leucemia e purtroppo in queste ore, ha perso la sua battaglia.

Lutto per Raimondo Todaro: il prof di Amici 21 triste sui social

Raimondo Todaro, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto salutare per sempre la sua piccola amica Chiara, conosciuta qualche mese fa, quando si recò in ospedale a Monza per far visita ai giovani pazienti.

In quell'occasione, Raimondo aveva regalato un momento di felicità e spensieratezza alla giovane ragazzina, ballando con lei e aiutandola a rendere quel pomeriggio trascorso insieme speciale.

Un momento che aveva rallegrato moltissimo la ragazzina che, da un po' di tempo, stava lottando contro una leucemia, che purtroppo ora non le ha dato scampo e l'ha portata via, strappandola via dai suoi affetti più cari.

Il messaggio di addio di Raimondo per l'amica Chiara, morta prematuramente

Questo pomeriggio, sul suo profilo Instagram, Raimondo Todaro ha scelto di ricordare la sua giovane amica e lo ha fatto postando le foto e il video di quell'incontro speciale che fecero qualche mese fa in clinica a Monza.

Il messaggio d'addio che il professore di Amici ha voluto dedicare alla sua amica scomparsa prematuramente è stato molto toccante ed ha commosso anche le tantissime persone che si sono strette intorno al dolore del ballerino e della famiglia della giovane Chiara.

"Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto Comitato Verga l'ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi", ha scritto Raimondo nel suo post di addio per l'amica.

'Ti porterò sempre nel cuore', scrive Raimondo sui social

"Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore", ha aggiunto il professore della scuola di Amici, salutando così per sempre la sua amica venuta a mancare in queste ore.

Tanti i personaggi famosi che si sono stretti intorno al dolore di Raimondo, provato da questa morte del tutto improvvisa della giovane Chiara.

Tra coloro che hanno lasciato dei messaggi di affetto per il ballerino, ex volto di Ballando con le stelle, vi sono Nunzia De Girolamo, Monica Leofreddi e alcuni nuovi colleghi di Raimondo, conosciuti ad Amici 21, fra cui la ballerina Elena D'Amario e Simone Nolasco.