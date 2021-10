Nella puntata di domenica 24 ottobre di Amici la cantante Flaza è stata cacciata dalla maestra Lorella Cuccarini dopo aver violato nuovamente le regole del Talent Show. La ragazza ha deciso di sfogarsi in un post di Instagram e ha velatamente accusato il programma di aver fatto vedere solo alcune cose della sua permanenza nella scuola.

Flaza cacciata da Lorella Cuccarini

Quest'anno ad Amici di Maria De Filippi, alcuni ragazzi non hanno avuto un comportamento in linea con il programma. Fra tutti gli allievi i più discussi ci sono stati Flaza e Inder, quest'ultimo la scorsa settimana è stato cacciato da Pettinelli.

Dopo aver avuto entrambi la sospensione della maglia, Inder ha dovuto abbandonare la scuola mentre per Flaza è rimasta la sospensione. Nella puntata del 24 ottobre, però, è andato in onda un filmato dove si vedeva chiaramente che l'atteggiamento della ragazza non era cambiato e Lorella ha dovuto cacciarla definitivamente dalla scuola. Nei giorni scorsi la maestra ha più volte avuto un confronto con la cantante per cercare di capire i motivi che la spingessero ad avere un comportamento non consono alla scuola. Questa volta la ragazza non è andata ad una prova costumi fissata per tutti i cantanti della trasmissione. Ciò era già successo in precedenza e, dopo aver manifestato varie volte in disinteresse nel rispettare le regole, la decisione di Cuccarini è stata inamovibile: Flaza deve lasciare la scuola.

"Io parlo sempre del tuo talento. Ma in realtà sono due settimane che parlo di tutt'altro...Io penso e credo fermamente che tu abbia bisogno di ancora un po' di scuola di vita. Per cui per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia in questa scuola finisce qui oggi", così Lorella pone fine al percorso di Flaza ad Amici.

Flaza sui social rompe il silenzio e manda una frecciatina al programma

Dopo quanto accaduto Flaza ha voluto scrivere un post su Instagram per parlare della sua posizione e per porre fine all'odio che sta ricevendo negli ultimi giorni. "Amici è stato un viaggio importante e se è terminato è giusto così... Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in tv, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, legati a vedere il mondo solo in bianco e nero".

La ragazza, quindi, non accetta che gli hater la giudichino sotto i suoi post. Flaza, però, ha voluto fare un velata frecciatina al programma, accusandolo in un certo senso di aver fatto vedere solo una parte del suo percorso: "Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto". Il post si conclude con un ringraziamento a tutte le persone che l'hanno sostenuta fino adesso e che continueranno a sostenerla anche fuori dal programma.