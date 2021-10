Sarebbe tornato il sereno tra un professore di Amici 21 e l'ex moglie: pare che Raimondo Todaro e Francesca Tocca si siano riavvicinati di recente, probabilmente dopo che lui sia stato "arruolato" nel cast da Maria De Filippi. I bene informati sostengono che il docente di ballo latino-americano avrebbe messo da parte un tradimento e che ultimamente sarebbe tornato a condividere la casa con la madre di sua figlia. I primi segnali di distensione erano arrivati dalla puntata del talent in cui la professionista si è esibita sotto l'occhio attento del marito.

Rumor su un'amata coppia di Amici

La 21esima edizione di Amici avrebbe favorito un ritorno di fiamma. Stando a quello che riporta una rivista di Gossip il 13 ottobre, ci sarebbe stato un sensibile riavvicinamento tra due amati ex, una coppia che per anni ha fatto sognare gli estimatori del ballo e non solo. I giornalisti, dunque, in queste ore raccontano: "È ufficiale, è tornato l'amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca". I bene informati, dunque, sostengono che l'insegnante e la professionista del talent-show Mediaset avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità a qualche anno di distanza dalla loro rottura.

Sempre secondo voci di corridoio, il matrimonio tra i due sarebbe finito a causa di un tradimento della danzatrice (probabilmente con l'ex allievo Valentin), un episodio che il siciliano avrebbe perdonato anche per il bene della bimba frutto di questo amore.

"I due ora lavorano insieme e sono tornati sotto lo stesso tetto", fa sapere un settimanale scandalistico.

Sguardi e feeling nello studio di Amici

Che tra Raimondo e Francesca fosse tornato il sereno, lo si era intuito anche dall'atteggiamento che entrambi hanno avuto quando si sono ritrovati uno di fronte all'altro negli studi di Amici.

Nel corso della puntata che è andata in onda pochi giorni fa, i due ex sono stati al gioco quando sia Maria De Filippi che Rudy Zerbi hanno fatto battute sulla bellezza di Tocca e sull'interesse che il prof di canto proverebbe per lei.

Al termine del siparietto, Todaro si è rivolto al collega e ha detto: "Non so se è la mia presenza, ma quando lo vedevo da casa, a un certo punto mostrava il cartello con su scritto 'sto volando'.

Oggi per rispetto non l'ha fatto". Il rispetto al quale ha fatto riferimento di danzatore di latino-americano, dovrebbe essere quello che l'altro membro del cast ha portato a lui in quanto marito della ballerina che solitamente apprezzava sia a parole che a fatti.

Colpo di scena nella scuola di Amici

Il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, non è l'unico che sta serpeggiando tra i fan del programma. Dal 12 ottobre scorso, infatti, sui social non si parla d'altro che dell'inaspettata eliminazione di Inder. Dopo avergli sospeso la maglia da titolare per motivi comportamentali (il ragazzo ha contravvenuto a varie regole del talent-show), Anna Pettinelli ha deciso di abbandonare il cantautore, dicendogli che non è più interessata a supportarlo.

L'unica possibilità che resta all'artista è quella che un altro dei docenti di canto scelga di includerlo nel proprio team: Rudy Zerbi ha sempre criticato il talento in questione e quindi non dovrebbe usufruire di questa opzione, mentre Lorella Cuccarini in passato ha speso belle parole per l'allievo, quindi non è da escludere che possa richiamarlo nel prossimo futuro per chiedergli se ha voglia di essere seguito da lei fino alla fase serale della trasmissione. Al momento, comunque, Inder è eliminato ed ha dovuto lasciare la casetta che condivideva con i compagni di classe.