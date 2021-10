Nella puntata di lunedì 11 ottobre, gli allievi di Amici21 hanno ricevuto una strigliata da parte di Maria De Filippi. In particolare, Flaza si è vista sospendere la maglia per avere infranto ripetutamente le regole del programma. Dopo essere tornata in "casetta" la cantante ha accusato la produzione di averla dipinta in modo completamente diverso. Per questo motivo la ragazza ha minacciato di lasciare il talent show.

L'intervento della conduttrice

In questa settimana, gli allievi della scuola più famosa d'Italia hanno ricevuto una serie di provvedimenti.

Nel dettaglio, i ragazzi hanno utilizzato il cellulare più del dovuto. Inoltre, si sono presentati in ritardo alle lezioni o in alcuni casi le hanno proprio saltate, la produzione ha deciso di intervenire a causa della mancata cura della "casetta". Nella puntata di lunedì 11 ottobre, Maria De Filippi ha rimproverato Inder e Flaza. In merito a quest'ultima, la conduttrice l'ha invitata a prendere tutto ciò che riguarda Amici di Maria: sia le cose belle che quelle "brutte".

De Filippi ha fatto sapere di non avere alcun problema se Flaza si è pentita di partecipare al talent: se vuole continuare a non seguire le regole del programma può benissimo lasciare il suo banco, questo il pensiero della conduttrice.

Lo sfogo della cantante

Dopo essere stata mandata in "casetta" con Inder, la cantante è stata protagonista di un duro sfogo. La diretta interessata non ha ritenuto giusta la strigliata della conduttrice: "Non ci credo che sono l'unica a usare il telefono tre minuti in più". La ragazza ha sostenuto di avere commesso degli errori la scorsa settimana, ma questa volta sente di essere dalla parte del giusto.

Sulla base di quanto dichiarato, Flaza ha minacciato di lasciare Amici21: "Devo sempre apparire male".

La cantante ha fatto presente di non avere preso parte alle lezioni di palestra su consiglio della fisioterapista: "Non può passare questo".

Flaza smascherata dalla produzione

Mentre Flaza forniva la sua versione dei fatti ai suoi compagni di classe, la produzione ha deciso di intervenire.

Dopo avere richiamato l'attenzioni degli allievi, è stato chiesto a cantanti e ballerini di guardare un video integrale, minuto per minuto. Com spiegato dagli autori, l'intento era quello di risolvere tutti i dubbi sollevati da Flaza. Prima della fine della clip, è apparso anche un messaggio della fisioterapista chiamata in causa dalla cantante. Come spiegato, nessuno ha mai detto a Flaza di non andare in palestra. Al contrario, la fiositerapista ha spiegato di avere consigliato alla ragazza solamente di capire quale fosse l'esercizio che la faceva stare male: "Il consiglio era di farlo in maniera più controllata o di sostituirlo con lo stretching".

Dopo essere stata smascherata dalla produzione, Flaza è apparsa irremovibile. Nella tarda serata di lunedì 11 ottobre, però, la ragazza ha promesso ai compagni di scuola che cercherà di cambiare atteggiamento.