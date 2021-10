Martedì 12 ottobre, su Canale 5, è stato trasmesso un nuovo daytime di Amici 21. I telespettatori hanno assistito ad una decisione drastica presa da Anna Pettinelli nei confronti di Inder: il cantante è stato cacciato dalla scuola. L’insegnante ha spiegato di essersi sentita presa in giro dall’atteggiamento dell’alunno.

Lo sfogo dell’insegnante

La settimana appena trascorsa per i ragazzi di Amici 21 non è stata affatto facile. Tutti gli alunni hanno subito un provvedimento disciplinare, a causa del mancato rispetto delle regole. Ma non solo, la produzione si è vista costretta ad intervenire anche per l’invidia della “casetta”.

Tale provvedimento ha mandato su tutte le furie i professori dei ragazzi. Tra i concorrenti che hanno ricevuto una strigliata da parte del proprio professore, c’è stato anche Inder. Il ragazzo è stato più volte rimproverato da Anna Pettinelli. Quest’ultima ha sostenuto di non avere problemi a mandare il suo allievo a casa, poiché non sopporta quando un ragazzo infrange le regole.

Nel daytime di martedì 12 ottobre, Anna Pettinelli è passata dalle parole ai fatti. L’insegnante ha fatto recapitare una lettera al ragazzo in cui ha esordito: “Caro Inder inutile dirti quanto mi hai delusa e mi sia sentita presa in giro dal tuo comportamento”. La docente di canto ha sostenuto che il 20enne ha continuato ad infrangere il regolamento all’interno della scuola: Inder si è presentato alle lezioni in ritardo e ha utilizzato il telefono negli orari non consentiti.

A tale proposito Pettinelli ha riferito che il ragazzo ogni volta ha chiesto scusa, ma puntualmente qualche ora dopo continuava a fare il comodo suo.

Inder fuori da Amici21

Delusa per all’atteggiamento del suo allievo, Anna Pettinelli ha deciso di prendere una decisone drastica: Inder è stato allontanato dalla scuola di Amici 21.

La diretta interessata nella lettera destinata al 20enne ha chiosato: “Per questo tuo evidente disinteresse non mi sento più di rappresentarti come prof”. A questo punto l’insegnante ha invitato il cantante a prendere le sue cose e lasciare la “casetta”. Attualmente il destino del ragazzo all’interno del talent show di Maria De Filippi è appeso a un filo: se altri professori di canto vorranno Inder nella loro squadra il ragazzo potrà restare, altrimenti dovrà abbandonare il programma.

La replica dell’allievo

Di fronte alla ramanzina di Anna Pettinelli, il ragazzo ha sostenuto di avere sbagliato nelle scorse settimane. Tuttavia, il cantante ha fatto presente di non avere mai messo i suoi interessi personali davanti alla musica. Il 20enne ha accettato tutto, ma non il fatto che non si sia impegnato nell’ultimo brano che gli era stato affidato.