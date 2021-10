Nella puntata di venerdì 8 ottobre di Un posto al Sole in onda su Rai3 alle ore 20:45, Silvia sarà in difficoltà.

Infatti, nonostante la pessima serata trascorsa a causa del suo amante Giancarlo, la donna non riesce proprio a stare lontana dall'uomo. Anche se con il cuore a pezzi la signora Graziani continuerà imperterrita per la sua strada, l'amore che prova per Giancarlo la metterà nei guai, ma nonostante ciò non riuscirà a porre fine alla sua relazione extraconiugale. Tuttavia a breve Michele farà una scoperta davvero dolorosa e questo potrebbe cambiare davvero tutto.

Intanto FIlippo, dopo l'intimità avuta con Serena, decide di avere con Viviana un confronto onesto e sincero.

Clara invece si dedicherà all'organizzazione del battesimo di Federico non curandosi delle idee di Alberto, nel farlo sarà sostenuta da Patrizio.

La scoperta di Michele

Silvia è ormai coinvolta anima e corpo nella sua relazione extraconiugale. Nonostante la terribile serata trascorsa con il suo amante Giancarlo, la donna non riesce a porre un freno alla cosa e troncare la relazione con l'uomo.

Anche se il suo cuore è a pezzi, Silvia non riesce a riprendere in mano la sua vita. Sembra aver sviluppato una sorta di dipendenza amorosa da Giancarlo, suo cliente affezionato e ora anche amante.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano tuttavia che Michele farà una dolorosa scoperta. L'uomo troverà le prove del tradimento? Sembrerebbe proprio di sì.

Filippo cerca il confronto con Viviana

Nel frattempo Serena ha inventato un escamotage per riconquistare Filippo, anche se è stata interrotta da Viviana.

Il tentativo di Serena anche se interrotto sembra tuttavia aver sortito un effetto positivo nel cuore di Sartori.

Filippo infatti appare turbato e in cuor suo sa di non poter dimenticare i momenti trascorsi con Serena; decide quindi di parlare con Viviana e spiegarle tutto l'accaduto in modo onesto e sincero.

Il battesimo di Federico

Protagonisti delle anticipazioni di Un posto al sole in onda l'8 ottobre sono anche Clara, Alberto e Patrizio.

Le loro discussioni ruotano ancora attorno all'organizzazione del battesimo del piccolo Federico.

Clara vorrebbe occuparsi da sola dell'organizzazione della festa del suo bambino, ma Alberto si opporrà. Il confronto tra i due sarà particolarmente duro e l'uomo si dimostrerà fermo e determinato nell'esporre il suo punto di vista.

Tuttavia Clara potrà farsi forte delle parole di Patrizio che, a differenza di Alberto, le darà sostegno e conforto. Questo infastidirà ulteriormente Alberto, che non tollererà più la presenza di Patrizio accanto alla sua ex compagna.