L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con grande successo su Canale 5 e, le anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che ci sarà spazio per un vero e proprio colpo di scena che lascerà senza parole gli spettatori. Maria De Filippi e la sua squadra di autori, riusciranno a smascherare il "piano diabolico" del giovane tronista Joele Milan, il quale ha provato a prendere in giro la trasmissione dei sentimenti Mediaset, ma ha dovuto fare i conti con la brutta reazione da parte della conduttrice, che lo ha cacciato via.

Joele Milan smascherato: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne, rivelano che Maria De Filippi metterà alle strette il giovane Joele Milan.

Il tronista verrà messo di fronte alla sua presa in giro, visto che nel corso di queste settimane di permanenza in trasmissione, ha cercato di prendere in giro la produzione.

Come? Cercando di portare dalla sua parte una corteggiatrice e chiedendole, durante un ballo, di mettersi d'accordo e di sentirsi senza dire nulla alla redazione, così da poter organizzare delle uscite da fare insieme.

Joele, però, aveva dimenticato che i microfoni restano accesi anche durante il "momento ballo" e quindi la redazione ha scoperto tutto.

Maria De Filippi caccia via Joele dal trono di U&D

Attaccato da Gianni e Tina, che lo hanno accusato di voler fare il furbetto, Joele è stato cacciato via da De Filippi, che ha scelto di chiudere per sempre la sua esperienza come tronista.

Ma quando andrà in onda la fatidica puntata di Uomini e donne dedicata all'addio del tronista Joele Milan, cacciato fuori dal programma di Canale 5?

Per la gioia del telespettatori e fan del dating show Mediaset, la fatidica e attesa puntata è in programma a breve nei pomeriggi di Canale 5 e in replica poi su La 5.

L'addio di Joele Milan dal trono di Uomini e donne: ecco quando va in onda su Canale 5

Innanzitutto, va detto che questa settimana la programmazione di U&D subirà delle modifiche, dato che la trasmissione non sarà trasmessa lunedì 11 ottobre e lascerà spazio alla messa in onda di Amici 21.

La quarta puntata del talent show, saltata domenica pomeriggio, verrà recuperata di lunedì e occuperà la fascia oraria del programma dei sentimenti Mediaset.

Uomini e donne, quindi, tornerà in onda da martedì in poi e la messa in onda della puntata dedicata alla cacciata di Joele Milan dal trono, è in programma tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021.

Insomma una settimana che, seppur breve rispetto al solito, si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena per tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi, che ormai attendono con trepidazione di vedere il momento in cui Joele verrà cacciato via dalla padrona di casa.