Contravvenendo alla sua prerogativa del diritto alla privacy, Mietta risponde ora, via social, a Selvaggia Lucarelli, che durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle le aveva chiesto se si fosse sottoposta al vaccino anti-Covid 19. L'occasione è un comunicato diramato in rete, in cui la cantante si dichiara vittima di un accanimento mediatico.

Questo, in riferimento all'ultima puntata del format Rai dove è stato annunciato che lei, e il partner di ballo Maykel Fonts, sono stati eliminati dal dancing-show per effetto della riscontrata positività al Coronavirus e la giudice, incalzandola poi in materia di vaccinazioni Covid 19 senza ricevere risposta, ha destato il sospetto generale che Mietta fosse una "no vax".

Ma nel suo comunicato di risposta, mentre infiamma la polemica sul web, Mietta rompe il silenzio sul suo caso. Si scrolla, quindi, di dosso l'etichetta di "No vax", chiarendo che la sua mancata inoculazione del vaccino antivirus è dovuta a dei suoi problemi di salute. Infine, annuncia: "Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna".

Mietta eliminata da Ballando con le stelle 2021, per causa Coronavirus

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2021, andata in onda il 23 ottobre 2021 su Rai Uno, ha riservato al pubblico un colpo di scena. Si tratta dell'eliminazione dal format di Mietta e il suo partner di ballo, Maykel Fonts, che Milly Carlucci ha annunciato in diretta tv in un collegamento con i due grandi assenti in studio.

La conduttrice ha spiegato che, a seguito della positività di Mietta al Coronavirus riscontrata ad un tampone, lei e Maykel sono eliminati dalla competizione, a meno che non si concretizzi la possibilità che i due risultino negativi al patogeno per la terza puntata del dancing-show.

Una notizia che ha spiazzato i fan della coppia eliminata dal format Rai e che sta destando tra le reazioni più disparate, dentro e fuori il dancing-show.

Nel collegamento rivelatorio, Selvaggia Lucarelli ha dal suo canto preso parola chiedendo a Mietta: "Non sei vaccinata?". Un interrogativo provocatorio che, in queste ore, ha dato vita al sospetto generale che la cantante fosse una "no vax".

E se nel collegamento tv al dancing-show si è avvalsa della facoltà di non rispondere, Mietta ora rompe il silenzio sul suo caso, in un comunicato social, in cui risponde non solo al punto di domanda di Selvaggia Lucarelli ma anche alle critiche mediatiche post-Ballando che quest'ultima e l'altro giudice del dancing-show, Guillermo Mariotto, le hanno lanciato a distanza, montando così la polemica che ora la vede coinvolta.

Mietta motiva la mancata vaccinazione anti-Covid 19: il comunicato extra-Ballando con le stelle

Nel comunicato diramato in rete attraverso i suoi profili social, Mietta conferma il sospetto che incombe sul suo conto, svelando di non essersi vaccinata contro il Coronavirus. La cantante, poi, fa sapere che questo è dovuto ad alcuni suoi problemi di salute, per poi sconfessare chiunque creda che lei sia contraria al vaccino-antivirus e la reputi una "no vax": “Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”.

Tra le righe, poi, prosegue riferendosi alla sua mancata risposta alla provocazione ricevuta in tv da Selvaggia Lucarelli, rivendicando il suo diritto alla privacy rispetto alla sua scelta di non sottoporsi alla vaccinazione antivirus: "Trovo vergognoso dovermi giustificare...

Non volevo condividere il mio privato in diretta". A conclusione del comunicato, infine, nella speranza che lei insieme a Fonts possano risultare negativi al virus e quindi rientrare in gara a Ballando con le stelle, Mietta anticipa di voler adire le vie legali contro chiunque stia montando la polemica in corso ai danni della sua privacy e la sua dignità, in quanto non vaccinata: "Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto vs. Mietta

Schierati con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, nella bufera abbattutasi in queste ore sulla cantante, sono molti utenti web che si dicono contrari alla presenza di Mietta in quanto non vaccinata.

Su Instagram la giudice ha alimentato la polemica scrivendo: "Per me è un tema di responsabilità individuale: in un programma come questo (Ballando con le stelle, ndr), se non ti vaccini, stai a casa. La legge ti consente di partecipare, il buonsenso dovrebbe dirti di no. Tutto qui".

Ad appoggiare la posizione di Lucarelli sul caso Mietta, ci ha pensato Guillermo Mariotto, in occasione di un intervento concesso a Domenica in, nella puntata del 25 ottobre 2021. "Se partecipi a Ballando senza essere vaccinata vai anche ad esporre ad un rischio una produzione di un evento televisivo -ha sostenuto parlando nel salottino di Mara Venier-. Facciamo che ci crediamo, i problemi di salute sono un grande cavallo dei no-vax. A me non interessa che tu non sia vaccinata per cavoli tuoi o per ragioni ideologiche. In una situazione del genere è meglio che tu stia a casa, non partecipi".