Barbara D'Urso licenzia gli opinionisti del suo Pomeriggio 5. Ormai da qualche settimana è ripartito l'appuntamento quotidiano nel daytime di Canale 5, con il talk show condotto dalla presentatrice partenopea, che quest'anno ha dovuto rivoluzionare completamente la formula e i contenuti. Via gli opinionisti e tutta la parte dedicata al Gossip e alla cronaca rosa, per salvaguardare tutta la parte incentrata su cronaca nera, attualità e informazione. Ma cosa fanno oggi gli ex volti del salotto pomeridiano di Canale 5?

Tra questi Karina Cascella non ha nascosto di sognare la prima serata.

Cambia Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso fa fuori i vecchi opinionisti

Nel dettaglio, in casa Mediaset per questa nuova stagione tv 2021/2022 c'è stata una vera e propria rivoluzione legata ai contenuti delle trasmissioni in onda nel daytime di Canale 5.

Pomeriggio 5, ad esempio, ha dovuto rinunciare ai numerosi opinionisti che quotidianamente affollavano il salotto della conduttrice partenopea.

Karina Cascella, Lory Del Santo, Biagio D'Anelli, Emanuela Tittocchia e altri volti noti si sono ritrovati di punto in bianco "senza lavoro" o quanto meno senza la sicurezza di ospitate fisse nel talk show di Barbara d'Urso.

La conduttrice, infatti, ha preferito dare spazio nel nuovo Pomeriggio 5 alla presenza di quelli che ha ribattezzato "analisti", ossia giornalisti ed esperti, che possono tranquillamente dibattere su temi di stretta attualità.

Karina Cascella, dopo l'addio alla d'Urso, sogna il prime time

Cosa fanno oggi gli ex opinionisti di Barbara d'Urso? Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ne ha contattati un po', per cercare di capire come è cambiata la loro vita dopo essere stati fatti fuori dal talk show di Canale 5.

Karina Cascella, ad esempio, ha ammesso che in questo periodo di sta dedicando alla gestione del ristorante che da un po' di tempo ha aperto a Bergamo.

Al tempo stesso, però, l'ex volto di Uomini e donne e Pomeriggio 5, non ha nascosto che spera di poter tornare in televisione.

"Adesso mi piacerebbe avere la possibilità di farlo in un programma in prima serata", ha ammesso la Cascella che spera così di poter ritornare nella fascia oraria più prestigiosa della tv italiana.

Ecco cosa fanno ora gli ex opinionisti di Barbara d'Urso

Biagio D'Anelli, invece, ha fatto sapere che presto sarà tutor in un nuovo reality show, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito.

Emanuela Tittocchia, invece, si concentra sul teatro e continuerà a partecipare a Mattino 5, condotto da Federica Panicucci.

Lory Del Santo, invece, ha fatto sapere di aver da poco finito di scrivere un libro e in merito al cambiamento del talk show di Barbara d'Urso, ha ammesso che secondo lei bisognerebbe tornare alla vecchia formula con gossip e opinionisti pop.