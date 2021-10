Dopo i colpi di scena degli episodi precedenti, tante le novità nelle trame di Beautiful della settimana 25-31 ottobre 2021. Attenzione a Ridge, che verrà finalmente a conoscenza della doppiezza di Quinn grazie alla rivelazione di una persona inaspettata che deciderà di raccontargli la verità. Nonostante ciò, Forrester sarà deciso a sposare Shauna mantenendo la sua promessa. Brooke, saputa la novità, farà di tutto per fermare in tempo le nozze, aiutata e spronata da sua sorella Donna. Mentre Steffy continuerà la sua conoscenza romantica con il dottor Finn, Eric non si capaciterà delle scelte sconsiderate di Ridge, finendo per scontrarsi con Quinn.

Ridge spezza il cuore a Brooke: anticipazioni Beautiful 25-31 ottobre 2021

Ridge ha accettato di risposare Shauna, dato che le nozze a Las Vegas non hanno valore legale. Quinn è al settimo cielo, certa che finalmente la sua odiata rivale Logan sia fuori dai giochi. Lo stesso non si può dire di Shauna, che non riesce a godersi la gioia di diventare la moglie di Forrester perché consapevole di averlo ingannato. Brooke, appresa la notizia del matrimonio di Ridge, è distrutta. A consolarla è sua sorella Donna che la esorta a non perdere le speranze. Il giorno delle nozze si avvicina ma, stranamente, Forrester si presenta al lavoro come se nulla fosse.

Beautiful anticipazioni al 31 ottobre: Quinn irritata con Eric

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda dal 25 al 31 ottobre su Canale 5, Quinn si diletta con i preparativi del matrimonio di Ridge e Shauna. La bella Fuller ha però uno scatto di rabbia con Eric quando lo vede parlare con Carter, sospettando che stia tramando qualcosa.

Finalmente, Ridge apprende la verità sulla doppiezza di Shauna e Quinn grazie alla confessione di una persona inaspettata. Donna convince Brooke a non arrendersi: insieme fermeranno in tempo le nozze di Forrester.

Brooke tenta di fermare il matrimonio di Ridge e Shauna

Ed ecco che nei prossimi episodi di Beautiful in programma su Canale 5 dal 25 al 31 ottobre 2021, arriverà la resa dei conti tra le due primedonne Brooke e Quinn.

Logan, accompagnata da Donna, si presenta alla Forrester Mansion intenzionata a non far commettere a Ridge lo sbaglio più grosso della sua vita. Peccato che, al posto dell'ignaro Forrester, si trovi davanti Quinn. Fuller prova a bloccare Brooke, in modo che non incontri Ridge e mandi all'aria il suo piano. Ci sarà un confronto molto acceso che terminerà in maniera totalmente imprevista. Intanto, Zoe promette a Carter di uscire con lui solo dopo che si saranno celebrate le nozze di Ridge e Shauna... sempre che Brooke non riesca nel suo intento di fermare la cerimonia.