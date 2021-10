Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che narra del triangolo amoroso fra Steffy Forrester (Jacqueline Mclennes Wood), Liam Spencer (Scott Clifton) e Hope Logan (Annika Noelie). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 6 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Eric per convincere il figlio a pensare più a se stesso, sulla discussione di Shauna e Quinn origliata da Katie, sulle rivelazioni di quest'ultima a Ridge e sulla dichiarazione d'amore che il Forrester organizzerà per Brooke Logan.

Eric tenta di fare saltare il matrimonio

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Eric si renderà conto che Ridge ha ancora molti dubbi sul suo matrimonio con Shauna. Per questo motivo, l'uomo insisterà col figlio, cercando di convincerlo a non commettere un errore di cui potrebbe pentirsi in seguito. Shauna sarà travolta dai sensi di colpa nei confronti di Ridge e lo rivelerà a Quinn nel corso di una videochiamata. Fuller tenterà in tutti i modi di convincere l'amica a non distruggere il castello di bugie che hanno costruito, senza sapere che Katie sta origliando dietro ad una porta. In questo modo, Katie verrà a sapere che le due donne hanno ingannato Ridge a Las Vegas per coinvolgerlo in un matrimonio che non desiderava.

Brooke vorrebbe fermare le nozze di Ridge

Il giorno del matrimonio di Ridge e Shauna gli invitati si presenteranno ad uno ad uno a villa Forrester in attesa che abbia inizio la cerimonia presenziata da Carter Walton. Poco prima dell'inizio del rito nuziale, Katie chiederà di parlare privatamente a Ridge rivelandogli che Quinn e Shauna lo stanno ingannando.

In un primo momento lo stilista non cambierà idea sulle nozze, affermando di voler mantenere la sua parola con Shauna. Poco dopo, però, quest'ultima gli telefonerà e gli rivelerà di averlo ingannato dal primo momento ma di essere davvero innamorata di lui. Il Forrester apprenderà la verità con sgomento e dirà finalmente addio a Shauna.

Nel frattempo, Brooke discuterà a lungo con Donna per poi dirigersi a casa Forrester con l'intento di interrompere il matrimonio del suo amato. Giunta lì, avrà modo di confrontarsi con Quinn che si farà beffe di lei. Poco dopo, tutti verranno a sapere che le nozze sono saltate. A quel punto, Donna e Hope saranno molto preoccupate per Brooke, senza sapere che Ridge le ha organizzato una bellissima sorpresa. L'uomo, infatti, le preparerà una distesa di petali di rosa per dichiararle tutto il suo amore.