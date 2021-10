Tante le novità che emergono dalle nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate su Canale 5 in onda nella settimana 8-14 novembre 2021. Svolta determinante nel triangolo amoroso Ridge-Shauna-Brooke, con una confessione che cambierà ogni equilibrio. Intanto, Quinn inizia a temere che dopo aver rivelato a Eric di essere la responsabile dell'allontanamento di Ridge e Brooke, possa essere lasciata dal marito. Buone notizie per Steffy, che prosegue con coraggio e determinazione il suo percorso di riabilitazione.

Beautiful, anticipazioni 8-14 novembre 2021 puntate su Canale 5

Nelle nuove puntate della soap opera Beautiful che andranno in onda dall'8 al 14 novembre, tutti sono all'oscuro del fatto che Katie abbia detto a Ridge come stiano le cose. Quinn però è consapevole della rabbia di Eric e della sua delusione dopo aver scoperto le sue malefatte ai danni di Brooke e Ridge. Una preoccupata Fuller continua a telefonargli, ma tutte le chiamate sono senza risposta: segno che Eric non vuole più saperne di lei?

Anche Carter temerà che Eric e Quinn possano mettere fine al loro matrimonio e lo confida a Zoe. Chissà se le sue intuizioni saranno giuste. Novità alla casa di moda: Hope, colpita dalla sua bravura, assume Zende come capo designer del suo nuovo progetto dedicato all'emancipazione femminile alla Hope for the future.

Shauna confessa il suo inganno a Ridge

Con grande rabbia di Quinn, Shauna si fa coraggio e chiama Ridge. Con le lacrime agli occhi, gli racconta del suo inganno per sposarlo a Las Vegas. C'è però una cosa sulla quale non ha mentito: il suo amore per lui. Forrester, indignato, le intima di non farsi più vedere.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful dei nuovi episodi, Bill non smetterà di sentirsi in colpa per Steffy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È lui che in fondo le ha causato così tanti problemi e a far finire il matrimonio con Liam. Wyatt non è dello stesso parere e cerca di confortare Dollar. Intanto, Steffy sembra proprio essere sulla strada giusta per riprendersi completamente dalla sua dipendenza.

Ridge fa una sorpresa a Brooke: Beautiful anticipazioni 8-14 novembre 2021

Dopo una lunga odissea fatta di inganni e verità nascoste, Ridge è libero e ha scoperto di non aver alcun legame con Shauna. Ora può correre da Brooke e rinnovarle il suo amore. Ed è proprio così che farà, ma in grande stile. Dalle nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate su Canale 5 dall'8 al 14 novembre, sappiamo che Ridge farà una sorpresa super romantica alla moglie, facendole trovare il letto pieno di petali di rose.

In questo scenario da favola, Ridge rinnoverà le sue promesse d'amore a Brooke. È la fine di un incubo? Non resta che attendere i nuovi sviluppi della soap opera campionessa di ascolti.