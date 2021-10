Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 11 a sabato 16 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Liam avrà una lite furiosa con Steffy per via della sua dipendenza dagli antidolorifici. Proprio per questo motivo, Spencer sarà preoccupato per la piccola Kelly e deciderà di sottrarla a sua madre. Poi però, a causa di quest'ultima cosa, Steffy piomberà nella disperazione per aver perso sua figlia.

Liam porterà via Kelly da sua madre

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Liam troverà il flacone degli antidolorifici quasi vuoti e quindi scoprirà la dipendenza di Steffy.

Quest'ultima scoppierà in lacrime e confesserà allo Spencer di non riuscire a smettere di assumere farmaci, in quanto il dolore dovuto all'incidente è ancora molto forte. Liam però a causa di ciò non riuscirà a fidarsi della donna come madre e quindi deciderà di portare via la piccola Kelly.

Intanto, Thomas chiederà a Hope di parlare con sua sorella. Inoltre, lo stilista racconterà a Logan che Liam starà facendo di tutto per ostacolare la relazione tra Steffy e Finnegan, in quanto non riuscirà ad accettare che la sua ex compagna possa andare avanti con la sua vita. Hope sarà molto turbata per le parole del Forrester junior, però allo stesso tempo anche lei noterà un comportamento molto strano da parte dello Spencer.

Steffy racconterà un'altra versione dei fatti a Thomas

Poco dopo, Steffy sarà molto furiosa e urlerà contro Liam che vorrà portarle via la figlia. L'uomo cercherà di calmarla, ma ormai la donna sarà fuori controllo e negherà di fronte all'evidenza, affermando di poter controllare la dipendenza dai medicinali.

Nel mentre, Brooke e Hope si concederanno un pomeriggio madre e figlia, ma arriverà Liam a raccontare la lite drammatica avuta con la sua ex moglie.

Intanto, Steffy sarà disperata e cercherà le chiavi di casa per andare a riprendersi sua figlia. Subito dopo, la figlia di Ridge andrà da suo fratello al quale racconterà la sua versione dei fatti, molto diversa rispetto a quella dello Spencer. In particolare, la stilista dirà a Thomas che Liam ha aspettato che lei si addormentasse, per portarle via Kelly.

Successivamente, Steffy si scaglierà contro il suo ex marito, in quanto vorrà riavere sua figlia, ma Brooke e Hope si schiereranno dalla parte di Liam e suggeriranno a Steffy di lasciare che Kelly viva con loro fino a che lei non sia del tutto in grado di occuparsene. Inoltre, Logan dirà a Steffy che se non dimostrerà di essere guarita, non riavrà sua figlia. Intanto, anche Ridge verrà a sapere della situazione di sua figlia e deciderà di andare a parlarle da vicino.