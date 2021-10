Nella soap opera Beautiful, gli episodi in onda dal 25 al 30 ottobre su Canale 5 saranno incentrati sulla decisione di Ridge di sposare di nuovo Shauna, in una cerimonia intima a Villa Forrester.

La notizia sconvolgerà Brooke ma non solo. Eric e Carter cercheranno di far cambiare idea allo stilista. In particolare il padre cercherà di convincere il figlio a tornare da Brooke.

Ridge e Shauna: seconda cerimonia di nozze a villa Forrester

In Beautiful si avvierà verso la fine la story line legata alla tossicodipendenza di Steffy. La ragazza dopo aver minacciato i familiari con un coltello, verrà messa con le spalle al muro da Finn, Liam e Ridge, i quali cercheranno in tutti i modi di farle ammettere di aver bisogno di aiuto.

Quinn nel frattempo, farà pressioni su Shauna affinché organizzi al più presto una nuova cerimonia nuziale con Ridge. Tutto al fine di far capire a Brooke che la sua storia con lo stilista è un capitolo chiuso. Ridge intanto, insieme a Liam e Finn, riuscirà finalmente a convincere Steffy a farsi curare.

Carter cerca di far cambiare idea a Ridge sulle nozze

Mentre il problema di Steffy sembrerà essere in via di risoluzione, per Ridge i problemi non saranno finiti. Lo stilista alla fine, si farà convincere a celebrare una seconda cerimonia di nozze con Shauna a casa del padre Eric. Lo stilista lo comunicherà a Brooke, la quale non la prenderà affatto bene.

Carter nel frattempo, verrà promosso e nominato direttore operativo della Forrester Creations.

Non solo, l'avvocato dovrà anche celebrare il nuovo matrimonio di Ridge e Shauna. Nel corso dei nuovi episodi, i telespettatori di Beautiful vedranno Carter cercare di convincere Ridge a tornare sui suoi passi e a non sposare Shauna.

Anticipazioni Beautiful: Eric convincerà Ridge a tornare da Brooke?

Mancherà poco alla cerimonia nuziale e Quinn e Brooke si affronteranno duramente.

La moglie di Eric sarà al settimo cielo per quello che starà accadendo e dirà alla sua rivale che finalmente, dopo le nozze di Ridge e Shauna, lei verrà estromessa una volta per tutte dalla famiglia. Eric invece, non sarà affatto d'accordo con la moglie e cercherà di convincere Ridge a non fare questa pazzia, convinto che il figlio non abbia mai smesso di amare Brooke.

Riuscirà Eric a convincere Ridge a tornare da Logan? Dando uno sguardo alle anticipazioni delle puntate successive, qualcuno ascolterà di nascosto una conversazione tra Quinn e Shauna, scoprendo che le due hanno ingannato Ridge.

La nuova cerimonia nuziale quindi, sarà a rischio: solo con la messa in onda dei prossimi episodi, i fan della soap Tv americana, scopriranno come andrà a finire. Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.